В Нижнем Новгороде интернациональная ОПГ легализовала более 5000 мигрантов, в Забайкалье украла лес на миллиард рублей

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области выявили противоправную деятельность межэтнической преступной группы, организовавшей масштабный канал незаконного пребывания в России иностранных граждан. Семь злоумышленников оказывали содействие иностранным гражданам в фиктивном трудоустройстве в коммерческие фирмы, изготавливали фиктивные регистрации по месту пребывания на территории региона, схема позволила незаконно легализовать более 5 тыс. иностранцев.

В Забайкальском крае полиция пресекла деятельность банды контрабандистов российского леса. Группировку возглавляли россиянин и гражданин одного из государств Восточной Азии. К воровству леса они привлекли ещё троих россиян и трёх иностранцев. Преступники покупали и перерабатывали незаконно изготовленную древесину и по недостоверным декларациям вывозили украденный лес из страны. Ущерб для государства составил миллиард рублей. Не сообщается, есть ли среди россиян новые россияне.