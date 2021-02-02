 

На Сахалин незаконно завезли 5000 гастарбайтеров

 

Руководителю компании на Сахалине предъявлено обвинение в организации незаконной миграции около пяти тысяч иностранных граждан:

"По версии следствия, с января 2015 года по июль 2017 года обвиняемая за денежное вознаграждение готовила необходимые для постановки на учёт договоры о фиктивном трудоустройстве иностранных граждан в возглавляемую ею коммерческую фирму и передавала их в органы миграционного учета УМВД по Сахалинской области для создания видимости законного пребывания таких лиц на территории РФ".

Таким образом было организовано незаконное пребывание на территории региона около пяти тысяч иностранных граждан.



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APN.ru