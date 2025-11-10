В Дагестане осудили иностранца-торговца гашишем, ФСБ накрыла "Калужскую табачную фабрику"

Суд в Дагестане назначил иностранному гражданину Мамедли Х.А., причастному к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, девять лет шесть месяцев колонии строгого режима. Мамедли прибыл в Дагестан с целью транспортировки в Москву особо крупной партии гашиша
(53 кг; актрису Аглаю Тарасову судят за 0,4 грамма гашиша
, и ей грозит до семи лет лишения свободы).
Телеграм-канал "Многонационал" сообщает
, что сотрудники ФСБ накрыли «Калужскую табачную фабрику». "Грача, Ваге и Артур уклонялись от уплаты акциза и производили контрафактную продукцию. Ущерб для бюджета больше 1 млрд. рублей. По данным СМИ, данные абу-бандиты близки к олигарху Самвелу Карапетяну. Армяне вели этот бизнес настолько нагло и топорно воровали, что при реальном производстве на несколько миллиардов показали за 2024 год убыток 9,79 млн руб., и выручку — 577,54 млн руб".
Уволенный из ТАСС за вышедшую за рамки всякого приличия
симпатию к политике Азербайджана Михаил Гусман (был в ТАСС первым заместителем генерального директора) награждён в Турции
главной медиапремией тюркского мира - «за многолетнюю плодотворную деятельность в международном медиапространстве». На вручении Гусмана отдельно похвалили за снятый им документальный фильм «о лидерстве политической деятельности» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.