 

Минцифры склоняется к намерению маркировать созданный человеком контент. Потому что созданного ИИ уже сейчас слишком много

Более половины информации, которая ежедневно появляется в интернете, уже сейчас создана с использованием систем искусственного интеллекта, рассказала на медиафоруме "Енисей" директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерина Ларина. В то же время она заявила, что нельзя тормозить развитие искусственного интеллекта регулированием.
В Минцифры обсуждают, как лучше маркировать контент, и склоняются к тому, что будут маркировать не сгенерированный ИИ, а созданный человеком. По мнению замминистра Александра Шойтова, это "формирование среды доверия". Ранее Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин высказывался, что маркировать имеет смысл не контент, созданный искусственным интеллектом, а контент, созданный человеком, ведь его скоро станет совсем немного: "Имеет смысл, наверное, маркировать не контент, при создании которого использовались нейротехнологии, а все-таки [контент, который] создан человеком, 100% натуральный продукт. Как знаете, сегодня на продуктовых прилавках отдельная полка фермерских продуктов. Вот я думаю, нечто подобное нас ждет в ближайшие пять-десять лет". Депутат добавил, что в будущем количество созданного людьми "натурального контента" станет незначительным. 
 
Быстроразвивающийся искусственный интеллект способен практически уничтожить действующую систему образования в стране и мире в перспективе трёх - пяти лет, считает декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан. С таким прогнозом эксперт выступил на 2-й международной научно-практической конференции "Наука для государственного управления России" в РАНХиГС.

"Я осмелюсь высказать резкий прогноз: я полагаю, что в ближайшие три-пять лет этот "торфяной пожар" приведет к тому, что привычная нам система среднего и высшего образования будет сожжена. С экзаменами, зачетами, контрольными работами, домашними заданиями. Поэтому мне кажется, что самое важное сейчас - не обсуждать реформу, например, высшего образования. Потому что это вопрос о перестановке мебели в доме, который горит (...) Сохранится очень дорогое и очень узкое живое образование, когда ученики окружают учителя и делают социо-гуманитарные и технологические проекты, и это хорошо, если 1% населения. Все остальное будет <...> обнулено - превращено в систему, где нейросеть под ником "студент" сдает экзамен нейросети под ником "профессор", и непонятно, почему мы диплом даем после экзамена, а не до".


Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

