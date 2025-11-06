Минцифры склоняется к намерению маркировать созданный человеком контент. Потому что созданного ИИ уже сейчас слишком много

"Я осмелюсь высказать резкий прогноз: я полагаю, что в ближайшие три-пять лет этот "торфяной пожар" приведет к тому, что привычная нам система среднего и высшего образования будет сожжена. С экзаменами, зачетами, контрольными работами, домашними заданиями. Поэтому мне кажется, что самое важное сейчас - не обсуждать реформу, например, высшего образования. Потому что это вопрос о перестановке мебели в доме, который горит (...) Сохранится очень дорогое и очень узкое живое образование, когда ученики окружают учителя и делают социо-гуманитарные и технологические проекты, и это хорошо, если 1% населения. Все остальное будет <...> обнулено - превращено в систему, где нейросеть под ником "студент" сдает экзамен нейросети под ником "профессор", и непонятно, почему мы диплом даем после экзамена, а не до".



