К 2026 г. "искусственный интеллект" может создавать до 90% интернет-контента; Матвиенко ожидает, что ИИ будет готовить законы

Порядка 90% контента в интернете к 2026 году будет создаваться алгоритмами "искусственного интеллекта" или с их использованием, заявила (со ссылкой на данные экспертного сообщества) советник генерального директора по научно-техническому развитию подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" Евгения Рыжова.

"По мнению экспертов, к 2026 году до 90% контента в интернете будет создаваться алгоритмами либо в прямом виде, либо с их участием. В связи с этим возможны сложные социальные последствия - мы даже сейчас уже видим, что некоторые люди воспринимают машину как реального собеседника, поэтому у них начинаются определенные когнитивные деформации" .

Также ИИ, по словам Рыжовой, будет использоваться для пропаганды и других целей:

"Новое слово пропаганды - искусственный интеллект... В начале года мы наблюдали ютуб-каналы, в которых машина создает контент по заданному сценарию, и это было сразу понятно. Сейчас уже есть подкасты высокого качества, и там вычислить, причастен ли к созданию этого человек или нет, можно не всегда. При этом нужно понимать: если сегодня при помощи ИИ создается развлекательный контент, то завтра это могут быть уже оценки устройств для безопасности, прогнозирование, как лучше сделать то или иное вооружение, каким способом лучше вести свою деятельность".

Председатель Совета Федерации ВС РФ Валентина Матвиенко намерена использовать ИИ при создании законов, но всё-таки не сразу принимать законы, написанные "искусственным интеллектом":

"Использовать возможности искусственного интеллекта для подготовки законов, конечно, можно и нужно, безусловно. <...> Использовать мы, конечно, будем и учимся это использовать, но так, чтобы принимать сразу закон, написанный искусственным интеллектом, - думаю, что это более далекая перспектива. Но облегчить работу законодателей он существенно может".



