 

К 2026 г. "искусственный интеллект" может создавать до 90% интернет-контента; Матвиенко ожидает, что ИИ будет готовить законы

Порядка 90% контента в интернете к 2026 году будет создаваться алгоритмами "искусственного интеллекта" или с их использованием, заявила (со ссылкой на данные экспертного сообщества) советник генерального директора по научно-техническому развитию подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" Евгения Рыжова.

"По мнению экспертов, к 2026 году до 90% контента в интернете будет создаваться алгоритмами либо в прямом виде, либо с их участием. В связи с этим возможны сложные социальные последствия - мы даже сейчас уже видим, что некоторые люди воспринимают машину как реального собеседника, поэтому у них начинаются определенные когнитивные деформации".

Также ИИ, по словам Рыжовой, будет использоваться для пропаганды и других целей:

"Новое слово пропаганды - искусственный интеллект... В начале года мы наблюдали ютуб-каналы, в которых машина создает контент по заданному сценарию, и это было сразу понятно. Сейчас уже есть подкасты высокого качества, и там вычислить, причастен ли к созданию этого человек или нет, можно не всегда. При этом нужно понимать: если сегодня при помощи ИИ создается развлекательный контент, то завтра это могут быть уже оценки устройств для безопасности, прогнозирование, как лучше сделать то или иное вооружение, каким способом лучше вести свою деятельность".

 

Председатель Совета Федерации ВС РФ Валентина Матвиенко намерена использовать ИИ при создании законов, но всё-таки не сразу принимать законы, написанные "искусственным интеллектом":

"Использовать возможности искусственного интеллекта для подготовки законов, конечно, можно и нужно, безусловно. <...> Использовать мы, конечно, будем и учимся это использовать, но так, чтобы принимать сразу закон, написанный искусственным интеллектом, - думаю, что это более далекая перспектива. Но облегчить работу законодателей он существенно может".


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» МВФ хочет "беспрецедентно изменить рынок труда" с помощью "искусственного интеллекта"
» Учёные показали, что сдержать супер-умный искусственный интеллект будет невозможно
» Миллиарды на позитив для молодежи получит «Институт развития интернета»
» Илон Маск потребовал государственного регулирования в области искусственного интеллекта
» В Совфеде решили поговорить о возрастной маркировке контента на интернет-сайтах
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Дугин и Гегель

Дугин и Гегель

Да, надо верить в великий русский народ!

Да, надо верить в великий русский народ!

\

"Восток и Запад после Империи": книга о становлении Русской цивилизации на арене мировой истории

Семинар о петербургской топонимике

Семинар о петербургской топонимике

Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Прилепин предложил присоединить Узбекистан к РФ и вызвал возмущение Узбекистана

  • 18:24
  • 279

К 2026 г. "искусственный интеллект" может создавать до 90% интернет-контента; Матвиенко ожидает, что ИИ будет готовить законы

  • 18:02
  • 191

Российские дети победили в медальном зачёте первенства Азии по классическим шахматам

  • 17:31
  • 198

Украина удивляет НАТО своими разработками, Киев и Лондон готовят "Меморандум понимания", Чехия получает выгоду от войны

  • 16:57
  • 225

Украинцы ударили по Донецкому университету, убитый и раненые в Донецке, Брянской и Запорожской областях

  • 16:38
  • 239

Шендерович заявил, что НАТО ещё в 2014-м году должно было "долбануть" ядерным оружием по российским жилым кварталам

  • 09:43
  • 388
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru