 

Эксперт в сфере ИТ объяснил, почему нехороши предложения Минцифры по борьбе с телефонными мошенниками

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и программного обеспечения Игорь Ашманов объяснил, что не так с предложениями Минцифры по борьбе с телефонными мошенничествами.
- "Предлагается записывать голоса мошенников. Кто сказал, что это мошенники? Человека признать мошенником должен суд. В крайнем случае, подозреваемым может признать ФСБ или МВД".
- "Это прослушка. Когда прослушивают ФСБ - это одно, когда прослушивает неизвестно кто - другое. Минцифры? С какой стати?". Ашманов отметил, что доверия к министерству, как и к банкам, на данный момент нет, потому что "за прошлый год утекло 700 млн записей персональных данных".
- Не ясно, как будет устанавливаться факт мошенничества. "Кто-то сообщил? Это значит, что в базу попадет кто угодно". Также нет механизма исключения из этой базы. "То есть вы вдруг оказываетесь мошенником, потому что ваш голос использовали мошенники, чтобы позвонить вашим родственникам. Вы попали в базу, дальше вам начинают блокировать звонки или как-то маркировать, что вы мошенник. Куда обратиться?" 
- Непонятно, что будет со вторым голосом при записи. "Ведь и жертв будут писать при этом. Что будет со вторым голосом? Не сказано ничего".
- Ашманов также раскритиковал идею распознавания ключевых слов в речи. "Это катастрофа и нарушение конституции. Предлагается поставить техническую систему, которая будет распознавать какие-то ключевые слова. Кто их будет придумывать за мошенников? Они меняют свой лексикон каждую неделю". 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Телефонные и интернет-мошенники крадут у россиян по миллиарду ежедневно, за этим стоят Украина и США
» Российский ИТ-предприниматель призвал создать Росинформбюро, а Мария Захарова выступила против
» В РФ готовят "реестр токсичного контента"
» В РФ могут внедрять биометрию "административными мерами"
» В СПЧ предложили ограничить цифровую слежку за гражданами
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
\

"Не ведают, что творят"?

На кого работает время?

На кого работает время?

Между Богом и Освенцимом

Между Богом и Освенцимом

Дональд Трамп и Третья мировая война

Дональд Трамп и Третья мировая война

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Пушкин. Лютый трэш

Пушкин. Лютый трэш

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Мигранты-таксисты в РФ получают и ремонтируют автомобили за счёт бюджета РФ

Эксперт в сфере ИТ объяснил, почему нехороши предложения Минцифры по борьбе с телефонными мошенниками

  • 20:49
  • 189

В Липецкой области массово закрывают сельские школы

  • 19:10
  • 237

Число иностранцев в российских тюрьмах превысило 30 тыс. человек, почти 70% - из Средней Азии

  • 19:02
  • 211

Украинцы ударили по комбикормовому заводу в Курской области и убили четверых

  • 18:39
  • 211

Телефонные и интернет-мошенники крадут у россиян по миллиарду ежедневно, за этим стоят Украина и США

  • 18:29
  • 223
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru