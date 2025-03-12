Эксперт в сфере ИТ объяснил, почему нехороши предложения Минцифры по борьбе с телефонными мошенниками

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и программного обеспечения Игорь Ашманов объяснил , что не так с предложениями Минцифры по борьбе с телефонными мошенничествами.

- " Предлагается записывать голоса мошенников. Кто сказал, что это мошенники? Человека признать мошенником должен суд. В крайнем случае, подозреваемым может признать ФСБ или МВД".

- "Это прослушка. Когда прослушивают ФСБ - это одно, когда прослушивает неизвестно кто - другое. Минцифры? С какой стати?". Ашманов отметил, что доверия к министерству, как и к банкам, на данный момент нет, потому что "за прошлый год утекло 700 млн записей персональных данных".

- Не ясно, как будет устанавливаться факт мошенничества. "Кто-то сообщил? Это значит, что в базу попадет кто угодно". Также нет механизма исключения из этой базы. "То есть вы вдруг оказываетесь мошенником, потому что ваш голос использовали мошенники, чтобы позвонить вашим родственникам. Вы попали в базу, дальше вам начинают блокировать звонки или как-то маркировать, что вы мошенник. Куда обратиться?"

- Непонятно, что будет со вторым голосом при записи. "Ведь и жертв будут писать при этом. Что будет со вторым голосом? Не сказано ничего".

- Ашманов также раскритиковал идею распознавания ключевых слов в речи. "Это катастрофа и нарушение конституции. Предлагается поставить техническую систему, которая будет распознавать какие-то ключевые слова. Кто их будет придумывать за мошенников? Они меняют свой лексикон каждую неделю".