Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

В новогодние праздники 2024 года жительница Североуральска Татьяна Чёрная попыталась узнать, почему в микрорайоне «Южный», где она живёт, при расчистке снега сгребли снежную кучу к воротам её гаража (в котором стоит её автомобиль). Два дня подряд, 5 и 6 января, она звонила в Единую дежурную диспетчерскую службу, и два разных диспетчера сказали ей, что за расчистку дорог общего пользования отвечает ООО «СибирьЭкоСтрой». Как впоследствии выяснилось, для нового года эта информация была уже не актуальна. Татьяна, не зная об этом, разместила пост в соцсетях, где в спокойной ироничной форме была выражена претензия к директору «СибирьЭкоСтрой» Селимхану Зекераеву. После этого, 7 января, Селимхан с сыном Нажмудином приехали к Татьяне Чёрной, и Зекераев-старший (со слов Татьяны – при участии сына) схватил её за волосы и окунал лицом в снег, а напоследок пнул под правое колено. По словам Татьяны, и отец, и сын оскорбили её и плюнули ей в лицо.

Благодаря Следственному комитету РФ, было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ «Групповое хулиганство». Затем Нажмудин Зекераев был переведён в свидетели, и обвинение превратилось в простое хулиганство, совершённое одним человеком. Также, спустя три недели, в деле появился ещё один свидетель, который показал, что Зекераев не бил Татьяну Чёрную. Все четверо участников прошли освидетельствование на полиграфе (народное название – детектор лжи), и у Татьяны он показал, что она, вероятно, говорит правду, а у остальных – что они, вероятно, говорят ложь. Тем не менее, дело Татьяна проиграла. Зекераев подал на неё иск в арбитражный суд, обвинив её, что она в социальных сетях распространяла ложные сведения, и выиграл этот иск – Татьяна заплатила ему 60 тысяч рублей. В суде Селимхан Зекераев заявлял, что его судят только потому, что он – не русский. Таким образом, возможно, он хотел перевести дело в национальную плоскость либо высказывал предположение, что русского не стали бы судить за избиение женщины.





Процитируем (скрыв личные данные Татьяны) выдержку из приговора Североуральского городского суда по делу № 1-88/2024 от 02.12.2024 г.:

«Таким образом, судом установлено, что 07.01.2024 года, в период времени с 15 часов 11 минут до 15 часов 23 минут, Зекераев С.Б. действуя из личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры с Черной Т.В., находясь во дворе дома №…, по улице…, в городе Североуральске Свердловской области, по месту проживания последней, схватил Черную Т.В. за волосы в области затылка, повалил её на сугроб лицом вниз, и, удерживая руками за волосы в области затылка, придавил и не давал встать, отчего последняя испытывала нехватку воздуха и физическую боль. Затем, Зекераев С.Б., продолжая удерживать руками за волосы в области затылка, поднял за волосы Черную Т.В., оттащил в сторону, в момент когда потерпевшая стояла на коленях, вновь опустил лицом в сугроб, причиняя тем самым Черной Т.В. физическую боль и затрудняя ей дыхание, отчего потерпевшая пыталась руками расчистить снег, чтобы поднять голову и подышать, после чего нанес один удар ногой в область коленного сустава справа, находящейся на снегу Черной Т.В., отчего последняя испытала сильную физическую боль, причинив своими умышленными, преступными действиями Черной Т.В. телесное повреждение: ушиб и растяжение коленного сустава справа, которое согласно заключению эксперта № 4-ЭД от 12.04.2024 года, расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью».





Сам С. Зекераев утверждает, что он Татьяну Чёрную не бил, а весь разговор с ней проходил на улице, на общественной территории. Однако в деле есть видеозапись, на которой видно, что Зекераев-старший вошёл в калитку на придомовой участок Татьяны и направился к её частному дому. На этом основании суд Североуральска признал Зекераева невиновным в хулиганстве: избиение (которое судом не опровергалось) произошло не на общественной, а на частной территории, а следствие обвиняло Зекераева в хулиганстве – согласно законодательству РФ, хулиганство происходит на общественной территории. Тем не менее, в постановлении по этому делу судья С.Б. Василенко записала, что в действиях Зекераева видит признаки административного правонарушения. Теперь Татьяна Чёрная, ссылаясь на решение суда, требует от полиции возбудить против Зекераева административное дело, но полиция отказывает в возбуждении административного дела. 7 января 2026 года, через два месяца с небольшим, выйдет срок давности – можно допустить, что полиция ожидает этого.





Тут нужно добавить, что, пока продолжалось разбирательство, против Татьяны велась информационная кампания, уничтожающая её репутацию. В публикациях местных ньюсмейкеров её внезапно стали выставлять кругом виноватой, называть «гаражной дамой», приплетать к делу «неонацистов» - и подобных публикаций была не одна, не две, а десятки. Разве это не странно?





Между тем, если отсечь всё лишнее, все попытки раскрутить национальную подоплёку, - это удручающе простое дело. Женщина, не по своей вине, была введена в заблуждение. Своим постом в соцсетях она, вероятно, задела самолюбие не виноватого в её ситуации человека. Конечно, это было для него неприятно. Но последовавшая реакция вышла далеко за рамки допустимого. И теперь уже Татьяна Чёрная вправе требовать справедливости. Селимхану Зекераеву за тот пост в соцсетях она заплатила. Но кто заплатит ей за побои? Кто извинится перед ней за информационное глумление? В деле должна наступить какая-то гармония. Будем надеяться, что административный иск всё же будет вовремя принят к рассмотрению.