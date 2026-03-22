 

Вышла книга Константина Крылова "Перед белой стеной"

В издательстве Ruinaissance вышла новая книга Константина Крылова "Перед белой стеной". В неё вошли тексты «Живого Журнала» К.А. Крылова за 2001 год, а также комментарии к ним, написанные автором в 2011–2012 годах. Рукопись книги была подготовлена Крыловым в 2012 году, но не была издана при его жизни.
Впечатляют широта и актуальность затрагиваемых в книге тем: автор говорит о русских, их самоощущении, о влиянии политики на умы и сердца людей, об Украине и её адептах, о некогда всемогущих российских олигархах, политологах и телеканалах, о писателях и литературе, о Боге и любви (...) это не просто энциклопедия русской социально-духовной жизни начала 2000-х годов, в ней дано цельное мировоззрение самого К.А. Крылова, который использует сиюминутные примеры из культуры или политики, чтобы показать, как человеком манипулируют внешние силы, и что сам человек, как мыслящее существо, может противопоставить этой внешней враждебной среде. Проницательность, внятность и человеческая неуёмность авторского высказывания придают этой книге особую, узнаваемую крыловскую живость. Кажется, что Константин Анатольевич Крылов говорит с вами во время чтения этих страниц. Особенно ярко эту связь прочувствует именно русский читатель.

