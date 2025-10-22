74% россиян сталкиваются со сложностями при получении медицинских услуг по ОМС

По данным
Всероссийского центра изучения общественного мнения, 97% россиян обращаются за медицинской помощью по полису ОМС, при этом 74% за последние пару лет сталкивались со сложностями при получении медицинских услуг по ОМС. Чаще всего это долгое ожидание записи (59%) и отсутствие талонов к нужным специалистам (48%); каждый четвёртый (23%) остался недоволен качеством лечения, а каждому десятому (10%) предлагали оплатить медицинские услуги.
При этом у россиян есть понимание, что в спорных медицинских ситуациях отстоять свои права и интересы самостоятельно у них бы вряд ли получилось: только 15% уверены в этом, тогда как 63% отмечают, что своими силами этого не добиться. Подавляющее большинство россиян (82%) считают, что качество медицинской помощи должно оцениваться внешней, а не внутренней структурой.
Общество воспринимает страховые организации как более эффективный и объективный инструмент контроля, чем структуры, входящие в ту же систему, которую им предстоит проверять.
По мнению
заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина, в придачу к 6 млн россиян, страдающим сахарным диабетом, есть ещё примерно столько же, кто болен этим же заболеванием в скрытой форме, и диагноз им до сих пор не поставлен.