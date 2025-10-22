74% россиян сталкиваются со сложностями при получении медицинских услуг по ОМС

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 97% россиян обращаются за медицинской помощью по полису ОМС, при этом 74% за последние пару лет сталкивались со сложностями при получении медицинских услуг по ОМС. Чаще всего это долгое ожидание записи (59%) и отсутствие талонов к нужным специалистам (48%); каждый четвёртый (23%) остался недоволен качеством лечения, а каждому десятому (10%) предлагали оплатить медицинские услуги.

При этом у россиян есть понимание, что в спорных медицинских ситуациях отстоять свои права и интересы самостоятельно у них бы вряд ли получилось: только 15% уверены в этом, тогда как 63% отмечают, что своими силами этого не добиться. П одавляющее большинство россиян (82%) считают, что качество медицинской помощи должно оцениваться внешней, а не внутренней структурой.

Общество воспринимает страховые организации как более эффективный и объективный инструмент контроля, чем структуры, входящие в ту же систему, которую им предстоит проверять.