 

74% россиян сталкиваются со сложностями при получении медицинских услуг по ОМС

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 97% россиян обращаются за медицинской помощью по полису ОМС, при этом 74% за последние пару лет сталкивались со сложностями при получении медицинских услуг по ОМС. Чаще всего это долгое ожидание записи (59%) и отсутствие талонов к нужным специалистам (48%); каждый четвёртый (23%) остался недоволен качеством лечения, а каждому десятому (10%) предлагали оплатить медицинские услуги.  
При этом у россиян есть понимание, что в спорных медицинских ситуациях отстоять свои права и интересы самостоятельно у них бы вряд ли получилось: только 15% уверены в этом, тогда как 63% отмечают, что своими силами этого не добиться. Подавляющее большинство россиян (82%) считают, что качество медицинской помощи должно оцениваться внешней, а не внутренней структурой. 
Общество воспринимает страховые организации как более эффективный и объективный инструмент контроля, чем структуры, входящие в ту же систему, которую им предстоит проверять.
 
По мнению заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина, в придачу к 6 млн россиян, страдающим сахарным диабетом, есть ещё примерно столько же, кто болен этим же заболеванием в скрытой форме, и диагноз им до сих пор не поставлен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 74% россиян хотели бы запретить детям веганство и сыроедение
» 59% россиян поддерживают продовольственное эмбарго для стран, которые ввели санкции против России
» Число жалоб россиян на медпомощь по ОМС с начала года выросло вдвое
» ВЦИОМ: россияне считают, что они принимают решения сами, а вот другие — нет
» 83% россиян считают, что качество медицинских услуг должна оценивать независимая структура
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Чечне предположили, что сбежавшую в Ереван чеченку убили правозащитники

  • 17:12
  • 841

В РФ засекретили данные о половых преступлениях новых россиян

  • 11:20
  • 375

ИИ искажает ответ на запросы пользователей в 45% случаев

  • 11:01
  • 380

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Курской областях

  • 10:26
  • 295

74% россиян сталкиваются со сложностями при получении медицинских услуг по ОМС

  • 10:11
  • 399

В РФ 160 000 абонентских номеров сдавались в аренду третьим лицам, больше миллиона были зарегистрированы на 56 человек

  • 09:58
  • 335
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram