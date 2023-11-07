74% россиян хотели бы запретить детям веганство и сыроедение

В октябре 2023 года в Государственной думе прозвучало предложение законодательно запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 74% россиян поддерживают такую инициативу, среди женщин -- 79%.

Однако среди россиян старше 60 лет 15% считают вегетарианство полезным, при этом только 1-2% россиян действительно являются вегетарианцами (среди жителей СЗФО -- 5%).

В целом отношение россиян к вегетарианству со временем становится скорее хуже: за пять лет его стали чаще критиковать, а доля россиян, считающих растительный рацион полезным для человека, сократилась с 20% в 2018 году до 13% в 2023 году.

За своим питанием следит каждый второй россиянин (51%), в том числе 18% соблюдают диету, рекомендованную врачом или выбранную самостоятельно, а каждый третий старается есть здоровую пищу (33%).

Веганство -- жёсткий вариант вегетарианства, он исключает даже такую неочевидно животную пищу, как молочное или мёд (а также, в пределе, натуральную шерсть и другие материалы животного происхождения).



