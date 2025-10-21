ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Херсонской, Ростовской, Брянской областях

В результате обстрелов украинцами Херсонской области в Новой Каховке погибла
женщина 1959 г.р., ещё четверо ранены. Ранен мирный житель в Виноградове.
Ранен
мирный житель в Ростове-на-Дону, повреждены два частных дома. Повреждены многоквартирный дом и торговые павильоны в Батайске.
Ранен
пятнадцатилетний подросток в Клинцах Брянской области, повреждено остекление многоквартирных домов и автомобили. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал
, что число обстрелов региона за последний год выросло в три раза.
В Воронежской области повреждён
промышленный объект.