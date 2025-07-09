ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Херсонской областях, ЛНР, ДНР

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Мирный житель погиб, и ещё двое ранены, в том числе несовершеннолетний, при взрыве мины во время уборки сена в Краснояружском районе Белгородской области. Ранее был ранен в результате удара дрона мирный житель в Борисовке, также в больницу обратилась женщина, раненая ещё 7 июля. За сутки украинцы выпустили по Белгородской области 106 боеприпасов и 118 беспилотников.
Ранен мирный житель в Новой Збурьевке Херсонской области, в Каирах повреждено зернохранилище, также из-за атак украинцев продолжаются лесные пожары.
Два мирных жителя Горловки, ДНР, ранены, подорвавшись на минах "лепесток". Обстреляна Ясиноватая, повреждены шесть жилых домов.
Дрон атаковал машину в Кременной, ЛНР, ранен мирный житель.
В районе села Кондратовка в Курской области сложное положение, украинцам удалось нарушить снабжение и логистику. 
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