Мирный житель погиб
, и ещё двое ранены, в том числе несовершеннолетний, при взрыве мины во время уборки сена в Краснояружском районе Белгородской области. Ранее был ранен
в результате удара дрона мирный житель в Борисовке, также в больницу обратилась женщина, раненая
ещё 7 июля. За сутки украинцы выпустили по Белгородской области 106 боеприпасов и 118 беспилотников.
Ранен
мирный житель в Новой Збурьевке Херсонской области, в Каирах повреждено зернохранилище, также из-за атак украинцев продолжаются лесные пожары.
Два мирных жителя Горловки, ДНР, ранены
, подорвавшись на минах "лепесток". Обстреляна Ясиноватая, повреждены
шесть жилых домов.
Дрон атаковал машину в Кременной, ЛНР, ранен
мирный житель.
В районе села Кондратовка в Курской области сложное положение
, украинцам удалось нарушить снабжение и логистику.