В США будут приветствовать мигрантов, которых можно "полностью и надлежащим образом ассимилировать"

Администрация президента США Дональда Трампа намерена полностью переориентировать
миграционную политику страны на приём беженцев не из "наиболее уязвимых слоёв населения" (как это формулируется сейчас), а из числа белого населения Европы и ЮАР, которые подвергаются политическому преследованию. В первую очередь, это переселенцы из ЮАР, которым будут предоставляться земля и дешёвые кредиты для создания хозяйств. В то же время подчёркивается важность ассимиляции
: "Администрации следует принимать только беженцев, которые могут быть полностью и надлежащим образом ассимилированы и разделяют цели президента".