 

В США будут приветствовать мигрантов, которых можно "полностью и надлежащим образом ассимилировать"

Администрация президента США Дональда Трампа намерена полностью переориентировать миграционную политику страны на приём беженцев не из "наиболее уязвимых слоёв населения" (как это формулируется сейчас), а из числа белого населения Европы и ЮАР, которые подвергаются политическому преследованию. В первую очередь, это переселенцы из ЮАР, которым будут предоставляться земля и дешёвые кредиты для создания хозяйств. В то же время подчёркивается важность ассимиляции: "Администрации следует принимать только беженцев, которые могут быть полностью и надлежащим образом ассимилированы и разделяют цели президента".
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

  • Все за сегодня
Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

