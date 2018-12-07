 

В России могут ввести обязательную платную регистрацию телефонов

В России с февраля 2020 года могут ввести Обязательную регистрацию мобильных телефонов. За эту процедуру необходимо будет заплатить около 100 рублей, сообщает «Российская газета».

Аппарат будут регистрировать по идентификатору абонентского устройства IMEI, который присваивается телефону при производстве. Данные о зарегистрированных гаджетах будут храниться как в базах данных операторов, так и в общей государственной базе. Незарегистрированные надлежащим образом устройства работать в сотовых сетях РФ не будут.
 
Принимая соответствующие поправки к закону, чиновники хотят вывести из тени рынок мобильных устройств и ограничить использование краденых гаджетов.

АПН следит за развитием событий.
 

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APN.ru