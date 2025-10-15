 

В России создана технология полной переработки шин

Специалисты РТУ МИРЭА разработали и запатентовали технологию безотходной переработки старых автомобильных шин. Из отходов получается отверждаемая смола для использования в производстве композитов и строительных материалов. 
Существующие способы переработки шин подразумевают их дробление до резиновой крошки, которую применяют в качестве основного компонента для покрытий или наполнителя для резиновых смесей. Однако при этом остаются отходы полиэфирного шинного корда.

"Ученые РТУ МИРЭА предложили способ переработки, позволяющий использовать в качестве сырья 100% состава автомобильных шин для получения отверждаемой смолы. И резина, и полиэфир перерабатываются в одном реакторе. Выделяющийся при этом технический углерод выполняет роль стабилизатора, предотвращающего преждевременное отверждение смолы. Это свойство позволяет полностью отказаться от применения дополнительных химических стабилизаторов".

Разработка имеет перспективу широкого практического применения. 

