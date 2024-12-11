 

Против "Кока-Колы" и ещё десяти промышленных гигантов подали иск за вредную еду

Житель США подал первый в истории иск против компании "Кока-Кола" и ещё десяти производителей безалкогольных напитков и сладостей из-за того, что их продукты могут вызывать привыкание и хронические заболевания у детей.
Истец отмечает, что к 16 годам у него развились сахарный диабет II типа и жировая болезнь печени. В иске констатируется, что гиганты пищевой индустрии в своем производстве прибегают к глубокой переработке продуктов, которая может вызывать у детей привыкание и приводить к развитию хронических заболеваний. Исследования показывают, что продукты глубокой переработки составляют около 67% рациона детей в США. При этом как минимум 14% взрослых американцев и 12% детей демонстрируют признаки зависимости от такого типа питания. В иске также приводятся научные данные, согласно которым употребление продуктов глубокой переработки может приводить к раку, сердечно-сосудистым заболеваниям, синдрому раздраженного кишечника, деменции и другим тяжелым заболеваниям.
 
Ранее врач Келли Минс рассказала в интервью Такеру Карлсону, как ухудшилось здоровье американцев всего за полвека (со времени массового распространения ультрапереработанной еды): 74% взрослых американцев сейчас имеют лишний вес, из детей - почти каждый второй. 50% американцев имеют диабет второго типа или преддиабет, среди подростков - 30%, в то время как полвека назад педиатры могли вообще не столкнуться с такой болезнью у подростков. Диабет второго типа стойко ассоциирован с бесплодием у женщин и деменцией у стариков. 18% детей страдают от ожирения печени, что раньше также было практически невозможно. Случаи онкологии у молодых людей участились на 79%.


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