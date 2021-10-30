Патрушев: РФ готова хранить на своей территории ядерные отходы других стран

Рф готова хранить на своей территории ядерные отходы других стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев:
По его мнению, в РФ подобные отходы хранят безопасно, не нанося вреда окружающей среде.
Двадцать французских контейнеров с регенерированным ураном уже прибыли в порт Дюнкерка для последующей доставки в Петербург. Ожидается, что судно с контейнерами придёт в РФ на следующей неделе, а затем регенерированный уран отправится в Северск для переработки. Однако экологи боятся, что он просто останется на хранении в России.