 

Патрушев: РФ готова хранить на своей территории ядерные отходы других стран

 

Рф готова хранить на своей территории ядерные отходы других стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев:

«Россия готова принимать его [отработанное ядерное топливо] на хранение из других стран, где признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии XXI века». 

По его мнению, в РФ подобные отходы хранят безопасно, не нанося вреда окружающей среде.


Двадцать французских контейнеров с регенерированным ураном уже прибыли в порт Дюнкерка для последующей доставки в Петербург. Ожидается, что судно с контейнерами придёт в РФ на следующей неделе, а затем регенерированный уран отправится в Северск для переработки. Однако экологи боятся, что он просто останется на хранении в России.


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APN.ru