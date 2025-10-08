 

В китайских соцсетях стали банить пессимистов

В китайских соцсетях стали подвергаться наказанию блогеры, чьи пессимистические публикации вызывают широкий резонанс. Недавно власти наказали двух блогеров, выступавших за то, чтобы меньше работать и меньше подвергать себя стрессу; инфлюенсера, который заявил, что с финансовой точки зрения выгоднее не жениться и не заводить детей; а также автора комментариев, который настаивал, что Китай отстаёт от западных стран по качеству жизни. Учётные записи этих пользователей, двое из которых имели десятки миллионов подписчиков, были заблокированы.

В конце сентября Государственная канцелярия интернет-информации КНР запустила двухмесячную кампанию, направленную на удаление материалов, которые разжигают «чрезмерно пессимистические настроения». «Интернет — не свалка для негатива», — говорится в материале государственной телекомпании CCTV.

 

 

 

В последние годы китайская молодёжь всё чаще говорит об отказе участвовать в «крысиных бегах» в пользу минимализма в жизни. В конце сентября за пропаганду этих идей были заблокированы страницы двух популярных блогеров. Пекин обеспокоен тем, что такой подход не только мешает гражданам быть "продуктивными членами общества", но и может перерасти в критику властей. Местные органы власти и администрации платформ немедленно приступили к выполнению распоряжений регулятора. В городе Чжэнчжоу в отношении двух пользователей соцсетей провели расследование за изображение города в нелестном свете. В Сиане пятерых пользователей соцсетей наказали за «распространение недостоверной информации» о ценах на жильё и положении на рынке недвижимости. Популярная платформа микроблогов Weibo сообщила о блокировке более 1200 страниц, владельцы которых «распространяли слухи» об экономике и государственных программах социального обеспечения.

Интернет-регулятор обязал администрации платформ удалять публикации, в которых отдельные новостные события используются для указания на широкие социальные проблемы. В том числе цензуре подвергли обсуждения причин смерти известного актёра, который, по официальной версии, погиб в результате несчастного случая — в соцсетях допустили, что это могло быть самоубийство. За публикации об этом актёре заблокировали более 1500 учётных записей.

Газета «Жэньминь жибао» открыто написала, что кампания ясно дала понять: платформы больше не могут позволять "бесконтрольно распространять пессимизм".


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 84% записей пользователей с Украины в соцсетях делаются на русском языке
» Кремлевские пиарщики активно ищут новые пути дискредитации Навального
» Госдума продолжает давить на блогеров
» Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект, фактически приравнивающий популярных блогеров к СМИ...
» Топовые блогеры будут доносить на пользователей рунета?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В китайских соцсетях стали банить пессимистов

  • 22:08
  • 395

В Госдуме предложили закрыть половину дефицита российского бюджета за счёт налогообложения сверхбогатых людей

  • 21:37
  • 457

Российский агропромышленный комплекс теряет 150 тысяч человек ежегодно

  • 21:03
  • 453

Репродуктивный контракт с государством

В РПЦ подвергли критике план Центробанка убрать монастырь с денег

  • 16:46
  • 384

Страховщики отказываются страховать ИИ-разработчиков, потому что не в состоянии просчитать риски

  • 13:28
  • 354
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram