В китайских соцсетях стали банить пессимистов

В конце сентября Государственная канцелярия интернет-информации КНР запустила двухмесячную кампанию, направленную на удаление материалов, которые разжигают «чрезмерно пессимистические настроения». «Интернет — не свалка для негатива», — говорится в материале государственной телекомпании CCTV.

В последние годы китайская молодёжь всё чаще говорит об отказе участвовать в «крысиных бегах» в пользу минимализма в жизни. В конце сентября за пропаганду этих идей были заблокированы страницы двух популярных блогеров. Пекин обеспокоен тем, что такой подход не только мешает гражданам быть "продуктивными членами общества", но и может перерасти в критику властей. Местные органы власти и администрации платформ немедленно приступили к выполнению распоряжений регулятора. В городе Чжэнчжоу в отношении двух пользователей соцсетей провели расследование за изображение города в нелестном свете. В Сиане пятерых пользователей соцсетей наказали за «распространение недостоверной информации» о ценах на жильё и положении на рынке недвижимости. Популярная платформа микроблогов Weibo сообщила о блокировке более 1200 страниц, владельцы которых «распространяли слухи» об экономике и государственных программах социального обеспечения.