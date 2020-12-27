 

84% записей пользователей с Украины в соцсетях делаются на русском языке

Согласно недавнему исследованию, проведенному Центром контент-анализа движения «Простір свободи», только 16% записей украинских пользователей в соцсетях сделаны по-украински. А 84% записей — на русском. Отчасти это связано с тем, что информации в Рунете гораздо больше, чем на мове, соответственно, запись на русском имеет больший отклик. Говорит же значительная часть населения Украины на суржике или малороссийском диалекте.
 
Для украинской власти эта информация означает только одно: необходимость дальнейшего запрета русского языка в различных сферах употребления. Так, с 16 января вся сфера обслуживания на Украине должна перейти на украинский язык.
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APN.ru