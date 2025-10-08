 

С 2023 года гражданства РФ лишились 2875 новых россиян, за 9 месяцев из Москвы выдворены более 15 тыс. мигрантов

С 28 апреля 2023 года МВД РФ лишило гражданства за преступления 2875 новых россиян (в том числе за неисполнение обязанности встать на воинский учёт).
За последние девять месяцев в Москву пытались проникнуть около 4,5 тыс. мигрантов с опасными инфекционными заболеваниями, ещё более 1,6 тыс. иностранцев удалены из столицы за употребление наркотических веществ, ещё свыше 150 граждан пытались попасть в РФ с изменившимися установочными данными после совершения административных правонарушений, а порядка 240 иностранцев находились в розыске. Всего же за девять месяцев 2025 г. из Москвы выдворено более 15 тыс. мигрантов.

 

