С 2023 года гражданства РФ лишились 2875 новых россиян, за 9 месяцев из Москвы выдворены более 15 тыс. мигрантов

более 1,6 тыс. иностранцев удалены из столицы за употребление наркотических веществ, ещё

свыше 150 граждан пытались попасть в РФ с изменившимися установочными данными после совершения административных правонарушений, а порядка 240 иностранцев находились в розыске. Всего же за девять месяцев 2025 г. из Москвы выдворено более 15 тыс. мигрантов.