 

СПЧ предложил лишать гражданства мигрантов, уклоняющихся от армии, в Питере в военкоматы доставили более ста уклонистов

 

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил при выдаче мигрантам российского паспорта одновременно ставить их на воинский учёт:

"Есть ведь не только права, но и обязанности. И те люди, которые переселяются в Россию и получают российское гражданство (...) мужчины, они должны и обязанности нести, например, защищать свою новую родину. Очень часто, к сожалению, мужчины мигранты получают российский паспорт, а встать на воинский учет в военкомат забывают. И это неправильно (...) И наше предложение синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет".

Член СПЧ Кирилл Кабанов дополнил это предложение лишением приобретённого гражданства за отказ становиться на воинский учёт: 

«Человек приходит, получает паспорт и начинает бегать от того, чтоб встать на воинский учет. Убегает от своего долга, он долг не хочет родине отдать. Соответственно, если ты не хочешь вставать на воинский учет, значит, положи паспорт и ты свободен». 

В Петербурге более ста мигрантов, уже имеющих российские паспорта, но избегающих становиться на воинский учёт, были доставлены в военкоматы принудительно.

Валерий Фадеев также сказал, что детей мигрантов, не знающих русского языка, следует обучать не в общеобразовательных школах, а в специализированных центрах и делать это за государственный счёт. В Совет Федерации поддержали это предложение:
 
"Мы полностью поддерживаем позицию СПЧ. Дети мигрантов должны изучать русский язык до поступления в школу, и при поступлении в первый класс к ним должны предъявляться такие же требования, как и ко всем российским первоклассникам".
 


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