СПЧ предложил лишать гражданства мигрантов, уклоняющихся от армии, в Питере в военкоматы доставили более ста уклонистов

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил при выдаче мигрантам российского паспорта одновременно ставить их на воинский учёт:

"Есть ведь не только права, но и обязанности. И те люди, которые переселяются в Россию и получают российское гражданство (...) мужчины, они должны и обязанности нести, например, защищать свою новую родину. Очень часто, к сожалению, мужчины мигранты получают российский паспорт, а встать на воинский учет в военкомат забывают. И это неправильно (...) И наше предложение синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет".

Член СПЧ Кирилл Кабанов дополнил это предложение лишением приобретённого гражданства за отказ становиться на воинский учёт: