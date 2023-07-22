Число преступлений мигрантов в РФ растёт

Мигранты за первые шесть месяцев 2023 года совершили на территории РФ 22,4 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В том числе 18,4 тыс. преступлений совершили граждане стран СНГ, что на 6,5% больше , чем годом ранее.

Напротив, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 6,9 тыс. преступлений, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.