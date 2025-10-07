Российские производители микроэлектроники столкнулись с многомесячными задержками перечисления средств

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, вводящий механизм ускоренной реализации федерального имущества по решениям главы государства в целях обеспечения безопасности и обороноспособности страны. В соответствии с указом "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности", в таких случаях определение рыночной стоимости реализуемого имущества и подготовка отчета об оценке будут осуществляться в срок не более 10 дней с момента заключения соответствующего договора. Также будет применяться специальный, ускоренный порядок госрегистрации, учета и перехода прав на федеральное имущество. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что данный указ вышел на фоне враждебных действий, в том числе и в экономике, со стороны европейских государств, а также целого набора санкций США.