 

Российские производители микроэлектроники столкнулись с многомесячными задержками перечисления средств

Сразу несколько десятков российских производителей микроэлектроники столкнулись с многомесячными задержками выделения средств по грантам в рамках акселератора «Микроэлектроника». Акселератор был запущен в 2022 году. Его целью была названа поддержка средних и малых дизайн-центров микроэлектроники. В 2023 году размер гранта, предусмотренный госпрограммой «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности России», составлял от 10 до 50 миллионов рублей. Однако в июле нынешнего года стало известно о намерении Минпромторга урезать расходы на госпрограмму более чем в пять раз, кроме того, правительство отказалось от субсидий для производителей электронно-компонентной базы в пользу программы льготного кредитования, на которую тоже нет денег.

 

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, вводящий механизм ускоренной реализации федерального имущества по решениям главы государства в целях обеспечения безопасности и обороноспособности страны. В соответствии с указом "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности", в таких случаях определение рыночной стоимости реализуемого имущества и подготовка отчета об оценке будут осуществляться в срок не более 10 дней с момента заключения соответствующего договора. Также будет применяться специальный, ускоренный порядок госрегистрации, учета и перехода прав на федеральное имущество. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что данный указ вышел на фоне враждебных действий, в том числе и в экономике, со стороны европейских государств, а также целого набора санкций США.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Москве выросли зарплаты курьеров, Мишустин рассказал о дефиците кадров в сфере микроэлектроники
» Средства на развитие российской электроники урезаны более чем в пять раз; РФ доплатит бюджетникам Абхазии
» Чечня выиграла конкурс на возрождение микроэлектроники в РФ
» Стоимость оборудования для производства микроэлектроники выросла в РФ на 40-50%
» Для технологического суверенитета в области микроэлектроники России нужно 500 млрд рублей
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Российские производители микроэлектроники столкнулись с многомесячными задержками перечисления средств

  • 16:54
  • 139

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Курской областях

  • 16:15
  • 179

Валентина Матвиенко против Конституции и матерей-домохозяек

  • 12:26
  • 299

В Петербурге мигрант-нелегал избил фельдшера, пришедшего ему на помощь

  • 12:10
  • 341

В Думе внесли предложение, что делать с нераспроданными квартирами, число которых в России растёт

  • 11:44
  • 323

Лечащиеся по ОМС россияне ежегодно тратят полтора триллиона рублей на дополнительные услуги

  • 08:17
  • 353
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram