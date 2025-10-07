Российские производители микроэлектроники столкнулись с многомесячными задержками перечисления средств

кселератор был запущен в 2022 году. Его целью была названа поддержка средних и малых дизайн-центров микроэлектроники. В 2023 году размер гранта, предусмотренный госпрограммой «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности России», составлял от 10 до 50 миллионов рублей.

Однако в июле нынешнего года стало известно о намерении Минпромторга урезать

расходы на госпрограмму более чем в пять раз, кроме того, правительство отказалось от субсидий для производителей электронно-компонентной базы в пользу программы льготного кредитования

, на которую тоже нет денег.