Для технологического суверенитета в области микроэлектроники России нужно 500 млрд рублей

На достижение технологического суверенитета в области микроэлектроники РФ до 2030 года понадобится потратить не менее 400-500 миллиардов рублей, говорится в отчёте компании стратегического консалтинга «Яков и партнёры». Эта оценка в несколько раз меньше государственной:

"В настоящее время доля РФ в мировом объеме производства [микроэлектроники] составляет менее 1%, однако инвестиции в размере 400–500 млрд руб. могут позволить развернуть производство в достаточном объеме и компенсировать острый дефицит в промышленности, полагают эксперты: это первая негосударственная оценка такого рода, она значимо ниже предшествовавших госоценок в 1–2 трлн руб. за несколько лет".

"На 2022 год в стране не хватает мощностей для производства достаточного количества чипов даже базового уровня, то есть по техпроцессу 90 нанометров и более. Спрос на них превышает 30 тысяч пластин в месяц, но производители не закрывают и трети потребностей", -- пишет "Коммерсант".

Потенциальная производственная мощность оборудования для производства базовых чипов в России составляет 26 тысяч пластин в месяц. Но 70% мощностей не запущены в эксплуатацию, поэтому выпускать удается только 8 тысяч.

По оценкам «Якова и партнёров», в ближайшие пять лет российской промышленности понадобятся 60 тысяч пластин в месяц, а в 2030-2035 годы — более 100-150 тысяч.

Этому препятствует отсутствие в стране собственного фотолитографического оборудования и производства кремниевых пластин. "Чтобы смягчить проблему, эксперты советуют срочно увеличить импорт оборудования из дружественных стран, в том числе закупать то, что было в употреблении. По оценке авторов отчета, помочь России может сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии".