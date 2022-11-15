 

Для технологического суверенитета в области микроэлектроники России нужно 500 млрд рублей

 

На достижение технологического суверенитета в области микроэлектроники РФ до 2030 года понадобится потратить не менее 400-500 миллиардов рублей, говорится в отчёте компании стратегического консалтинга «Яков и партнёры». Эта оценка в несколько раз меньше государственной:

 

"В настоящее время доля РФ в мировом объеме производства [микроэлектроники] составляет менее 1%, однако инвестиции в размере 400–500 млрд руб. могут позволить развернуть производство в достаточном объеме и компенсировать острый дефицит в промышленности, полагают эксперты: это первая негосударственная оценка такого рода, она значимо ниже предшествовавших госоценок в 1–2 трлн руб. за несколько лет".
 

 

а 2022 год в стране не хватает мощностей для производства достаточного количества чипов даже базового уровня, то есть по техпроцессу 90 нанометров и более. Спрос на них превышает 30 тысяч пластин в месяц, но производители не закрывают и трети потребностей", -- пишет "Коммерсант". 

Потенциальная производственная мощность оборудования для производства базовых чипов в России составляет 26 тысяч пластин в месяц. Но 70% мощностей не запущены в эксплуатацию, поэтому выпускать удается только 8 тысяч. 

По оценкам «Якова и партнёров», в ближайшие пять лет российской промышленности понадобятся 60 тысяч пластин в месяц, а в 2030-2035 годы — более 100-150 тысяч.

Этому препятствует отсутствие в стране собственного фотолитографического оборудования и производства кремниевых пластин. "Чтобы смягчить проблему, эксперты советуют срочно увеличить импорт оборудования из дружественных стран, в том числе закупать то, что было в употреблении. По оценке авторов отчета, помочь России может сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии".


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Профицит консолидированного бюджета РФ составил 2,8 трлн рублей
» Спрогнозирован рост доходов бюджета РФ
» Российские расходы на оборону в ближайшие три года составят почти 10 трлн рублей, госинвестиции в промышленность -- 1,6 трлн
» Госдума одобрила бюджет на три года в первом чтении
» Бюджет-2006 могут пересмотреть уже весной. Кудрин переоценил нефть
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Приднестровье и Молдавия: кто дрогнет первым

Приднестровье и Молдавия: кто дрогнет первым

О сдаче

О сдаче

С меча мы взяли эту Землю, вернули Правду на неё

С меча мы взяли эту Землю, вернули Правду на неё

Иностранные студенты в российских вузах: предыстория и современность

Иностранные студенты в российских вузах: предыстория и современность

«Антиколониальный поход» Путина потребует пересмотра нарративов о Второй мировой

«Антиколониальный поход» Путина потребует пересмотра нарративов о Второй мировой

Инструменты строительства русской нации: церемонии и ритуалы

Инструменты строительства русской нации: церемонии и ритуалы

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Наталья Касперская: защитить предприятия от кибератак может децифровизация

  • 12:42
  • 116

Государственные долги стран "Большой семёрки" составляют 55 триллионов долларов

  • 12:32
  • 107

Для технологического суверенитета в области микроэлектроники России нужно 500 млрд рублей

  • 12:19
  • 114
Приднестровье и Молдавия: кто дрогнет первым

Приднестровье и Молдавия: кто дрогнет первым

Украинцы обстреливают Курскую и Белгородскую области

  • 18:24
  • 364

Германия национализирует дочку "Газпрома"

  • 18:15
  • 340
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru