Военные врачи на СВО столкнулись с такими ранениями, которые в прежние времена были единичны

Главный нейрохирург Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии им. Кирова Дмитрий Свистов рассказал
, что ранения, получившие широкое распространение с началом СВО, ранее были мало известны даже военной медицине, когда подобные случаи были единичны. Например, высокоэнергетические снаряды и большая плотность осколков чаще повреждают магистральные сосуды, сонные артерии, артерии головного мозга:
"С такими травмами, как в ходе специальной военной операции, до начала СВО наша военная медицина, откровенно говоря, не встречалась... Такая частота сейчас оценивается как 10-12% от общего числа раненых с проникающими ранениями головы. Раньше такие статистические показатели ни одна военная медицина, ни одна страна мира не показывала. Это были единичные случаи, которые, как правило, удостаивались отдельной публикации. Сейчас это, как говорят, военно-травматическая эпидемия. Мы говорим, что современные события - это эпидемия травматических аневризмов сосудов головного мозга".
Два нейрохирурга на СВО выполняют примерно 300-350 операций в год, в мирное время такой показатель работы бывает у целого госпиталя. Всего же во фронтовой и прифронтовой зоне трудятся более двадцати военных нейрохирургов
.
Однако, по сравнению с началом СВО, удалось на десятки процентов снизить число бойцов с тяжёлыми увечьями после ранений. Главный травматолог Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Владимир Хоминец рассказал,
что "изначально этот конфликт отличается от предыдущих характером повреждений, особенно костей и мягких тканей, которые сопровождаются обширными дефектами и сочетанным характером. Высокоэнергетические повреждения за счет энергии ствольной артиллерии и беспилотников, конечно, тяжелые повреждения. Но (...) если в начале пациентов было достаточно много и с серьезным разрушением [костей и мягких тканей], то сейчас их стало немножко меньше, потому что изменилась этапность оказания медицинской помощи, усилены эти этапы специалистами из центральных лечебных учреждений".
Также развивается военная офтальмология. "В современной войне каждое четвертое глазное ранение - это ранение с внутриглазным инородным телом, с внутриглазным осколком. Это, пожалуй, самая интересная, самая бурно развивающееся и самая сложная операция, самые сложные пациенты", - сказал
главный офтальмолог Минобороны России, начальник кафедры офтальмологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Алексей Куликов.