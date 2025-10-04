Военные врачи на СВО столкнулись с такими ранениями, которые в прежние времена были единичны

"С такими травмами, как в ходе специальной военной операции, до начала СВО наша военная медицина, откровенно говоря, не встречалась...

Такая частота сейчас оценивается как 10-12% от общего числа раненых с проникающими ранениями головы. Раньше такие статистические показатели ни одна военная медицина, ни одна страна мира не показывала. Это были единичные случаи, которые, как правило, удостаивались отдельной публикации. Сейчас это, как говорят, военно-травматическая эпидемия. Мы говорим, что современные события - это эпидемия травматических аневризмов сосудов головного мозга".