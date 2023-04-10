Российские военные медики провели более ста операций по извлечению пуль и осколков из сердца

Военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени А. В. Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего.

"Сержант попал под обстрел, когда поднял левую руку, снайпер выстрелил ему в левую половину грудной клетки и попал между тканями бронежилета... Пациент поступил к нам с передовой, буквально в этот же день мы сделали все необходимые исследования, <...> взяли его сразу на операционный стол. Обнаружили пулю, она была припаяна к левому желудочку и перикарду, разорвав часть левого желудочка. <...> Пуля прошла через левое легкое, рядом проходили крупные сосуды, но пуля их не задела, поэтому исход был благоприятный", -- рассказал начальник центра кардиохирургии Александр Лищук.

Операция проходила в уникальной гибридной операционной, которая создана в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского, в ней могут проводить сразу несколько вмешательств врачи разного профиля.

Всего же военные медики, работающие на передовой, провели уже более ста подобных операций по извлечению пуль и осколков из сердца.

"С коллегами, которые работают у нас на передовой и в Донецке, - более 100 случаев. Это и осколки, и пулевые ранения, и вакуумные разрывы сердца, и внутрисердечные разрывы. Все мы успеваем восстанавливать, потому что наша военно-медицинская служба так организована, что с передовой пациентов доставляют очень быстро".