 

Российские военные медики провели более ста операций по извлечению пуль и осколков из сердца

Военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени А. В. Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего.
"Сержант попал под обстрел, когда поднял левую руку, снайпер выстрелил ему в левую половину грудной клетки и попал между тканями бронежилета... Пациент поступил к нам с передовой, буквально в этот же день мы сделали все необходимые исследования, <...> взяли его сразу на операционный стол. Обнаружили пулю, она была припаяна к левому желудочку и перикарду, разорвав часть левого желудочка. <...> Пуля прошла через левое легкое, рядом проходили крупные сосуды, но пуля их не задела, поэтому исход был благоприятный", -- рассказал начальник центра кардиохирургии Александр Лищук. 
Операция проходила в уникальной гибридной операционной, которая создана в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского, в ней могут проводить сразу несколько вмешательств врачи разного профиля.
Всего же военные медики, работающие на передовой, провели уже более ста подобных операций по извлечению пуль и осколков из сердца.
"С коллегами, которые работают у нас на передовой и в Донецке, - более 100 случаев. Это и осколки, и пулевые ранения, и вакуумные разрывы сердца, и внутрисердечные разрывы. Все мы успеваем восстанавливать, потому что наша военно-медицинская служба так организована, что с передовой пациентов доставляют очень быстро".
 
Несколько дней назад врач-хирург из Брянской областной больницы №1, капитан медицинской службы Михаил Мазур, отправленный в зону проведения специальной военной операции, умер на рабочем месте: его сердце не выдержало физических и психологических нагрузок.

 

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