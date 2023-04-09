Военного врача, ветерана СВО и популяризатора тактической медицины Юрия Евича обвиняют в "дискредитации"

рач-хирург, кандидат медицинских наук, старший лейтенант медицинской службы ДНР, участник боевых действий в Новороссии, руководитель курсов «Тактическая медицина» . Начал службу в Новороссии в апреле 2014 года командиром Первого Добровольческого медицинского отряда. С 24 марта 2022 года по 24 сентября 2022 года, в составе добровольческого подразделения Межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса», Юрий Юрьевич Евич -- вС 24 марта 2022 года по 24 сентября 2022 года, в составе добровольческого подразделения Межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса», принимал участие в проведении СВО , награждён медалью "За отвагу".

Как сообщает телеграм-канал "Технологии выживания -- тактическая медицина", когда в очередной раз Юрий Евич проводил курсы по тактической медицине в Южно-Сахалинске для сотрудников Росгвардии, во время его лекции «О военно-патриотическом воспитании населения», должностное лицо УМВД РФ по г. Южно-Сахалинску "посчитало, что в своём выступлении Евич провоцировал создание негативной оценки Вооружённых Сил РФ в виду проведения специальной военной операции... сама лекция длилась около трёх часов, однако в протокол об административном правонарушении попало всего 4 короткие цитаты, которые сознательно были вырваны из контекста".

Из-за этого доноса в скором времени в Козельском районном суде Калужской области будет рассматриваться дело об административном правонарушении; Евичу "вменяют административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ - публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан".

