 

В Российской Академии наук предложили строить в океане острова из мусора

В Российской академии наук (РАН) в рамках решения проблемы полимерного мусора рассматривают сбор пластика в океане с помощью плавучих платформ и строительство из него островов. Такая работа возможна в рамках БРИКС, поскольку мусорные острова расположены главным образом в международных водах.

"Один из рабочих проектов концепции - строительство островов в океане из полимерных блоков-контейнеров, которые будут содержать спрессованные и закапсулированные отходы, извлеченные из островов полимерного мусора в мировом океане. Оборудование для сбора и обработки полимерных отходов предполагается разместить на плавучих платформах, а энергию для непрерывной работы будут вырабатывать солнечные батареи", - говорится в сообщении пресс-службы конкурса "Лидеры России".

Площадь Большого тихоокеанского мусорного острова составляет до 1,5 млн кв. км, а площадь полимерных островов из всех плавающих пластиковых отходов не превысит 100 кв. км, подсчитал ведущий научный сотрудник Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, суперфиналист четвёртого сезона конкурса "Лидеры России" Максим Щербина. Он считает, что ограничить производство пластика невозможно. 

 

 "Ежегодно в океан выбрасываются миллионы тонн пластика, а площадь Большого тихоокеанского пятна составляет 1,5 млн кв. км. Однако мы не можем считать выходом из сложившейся ситуации ограничение производства полимеров, потому что это будет сдерживать развитие науки, технологий, экономики в нашей стране. Важно продолжить производство пластика и при этом реализовать грамотное захоронение и капсулирование отходов. Первый шаг к тому - создание системной, суверенной концепции РАН, и ее продвижение как на территории России, так и совместно с заинтересованными странами". 

 


