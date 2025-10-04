В Российской Академии наук предложили строить в океане острова из мусора

В Российской академии наук (РАН) в рамках решения проблемы полимерного мусора рассматривают сбор пластика в океане с помощью плавучих платформ и строительство из него островов. Такая работа возможна в рамках БРИКС, поскольку мусорные острова расположены главным образом в международных водах.

"Один из рабочих проектов концепции - строительство островов в океане из полимерных блоков-контейнеров, которые будут содержать спрессованные и закапсулированные отходы, извлеченные из островов полимерного мусора в мировом океане. Оборудование для сбора и обработки полимерных отходов предполагается разместить на плавучих платформах, а энергию для непрерывной работы будут вырабатывать солнечные батареи", - говорится в сообщении пресс-службы конкурса "Лидеры России".

Площадь Большого тихоокеанского мусорного острова составляет до 1,5 млн кв. км, а площадь полимерных островов из всех плавающих пластиковых отходов не превысит 100 кв. км, подсчитал ведущий научный сотрудник Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, суперфиналист четвёртого сезона конкурса "Лидеры России" Максим Щербина. Он считает, что ограничить производство пластика невозможно.