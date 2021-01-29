Половину российского мусора в 2020 году составил пластик

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Половину мусора в России в 2020 году составил пластик, в частности, упаковка от продуктов. По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко,

"Современные полигоны -- это правильно, но полигон -- это захоронение мусора в землю, отработанного, отсортированного, но в землю. Наша с вами задача -- сократить этот мусор в земле в два раза к 2030 году. Способы сокращения мусора в земле разные, первое, с чего мы должны начинать, - это раздельный сбор мусора и снижение [объёма] упаковки. Мы посчитали с коллегами: в 2020 году 50% нашего мусора -- это упаковка, это пластик в первую очередь".

Ряд мер заложен в рамках Концепции расширенной ответственности производителей:

"Отказываться от трудноперерабатываемого пластика, цветных пластиковых бутылок -- не голосовать за них ногами в магазинах и постепенно ориентировать производителей сокращать производство такого пластика. Второе -- это раздельный сбор, когда на контейнерных площадках у дома, у каждого домохозяйства и офиса будет появляться возможность через систему раздельного сбора -- специального транспорта, который ездит по определённым маршрутам в определённые часы и собирает перерабатываемую упаковку отдельно, а не в общей куче, -- например, с органикой ехать на полигон или на мусоросжигательный завод".


Отходы также могут быть использованы при строительстве дорог: "Мы должны с учётом экологических нормативов и экологических технологий работать именно таким образом - они могут быть источниками для производства техногрунтов - подложки, в том числе для автомобильных дорог".


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APN.ru