Вымороченные артели. Морок продолжается?

Историки, рассуждая об этапах развития экономики СССР, часто выделяют НЭП -Новую Экономоческую Политику и последовавшую, во имя торжества социализма, ее ликвидацию.

При этом об артелях, последовавших за НЭПом, часто забывают. А зря. Ведь короткий период существования и последующей ликвидации промысловой кооперации (артелей) в СССР является ключевым, но часто упускаемым из виду историческим примером реальной попытки смены экономической парадигмы. Этот опыт наглядно показывает альтернативный путь развития, который был прерван.

Артель как новая, альтернативная парадигма: что было уничтожено?

При Сталине, особенно после войны, кооперативный сектор был не просто "кустарным" придатком, а мощной, динамичной и инновационной частью народного хозяйства.

Масштаб и доля в экономике. К моменту смерти Сталина в СССР насчитывалось около 114 тысяч артелей и промысловых кооперативов, в которых трудилось почти 2 миллиона человек. На их долю приходилось около 6% валовой промышленной продукции страны. Они производили значительную часть товаров народного потребления: до 40% всей мебели, металлической посуды, трикотажа, детских игрушек и более сложной продукции.

Гибридная и инновационная модель. Артели успешно сочетали принципы самоуправления (выборность руководства), рыночные механизмы (работа на хозрасчете, ориентация на спрос) и общественную собственность. Важно, что эта модель не была технологически отсталой. Существовали даже частные конструкторские бюро и научно-исследовательские институты в этой сфере. Например, ленинградская артель «Прогресс-Радио» выпустила первые в СССР ламповые приемники (1930), радиолы (1935) и телевизоры с электронно-лучевой трубкой (1939).

Социальная функция. Артели предоставляли ссуды своим членам на строительство жилья, покупку скота и инструментов, имели свою пенсионную систему, а также обеспечивали занятость инвалидов войны. Это была децентрализованная, гибкая и социально ориентированная экономическая модель, предоставляющая гражданам с предпринимательской "жилкой” возможность самореализации и воплощения в жизнь своих технологических и/или предпринимательских идей.

Ликвидация кооперации и ее последствия

Решение Хрущева о ликвидации промысловой кооперации, оформленное в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 апреля 1956 года № 474, было идеологически и административно мотивированным. К 1960 году подавляющая часть артелей была безвозмездно передана в государственную собственность.Это привело к нескольким катастрофическим последствиям:

Уничтожение предпринимательской инициативы. Была законодательно уничтожена легальная форма производительного предпринимательства, на практике доказавшая свою эффективность;

Создание вакуума и теневизация экономики.Убрав легальный частный сектор, государство создало гигантский вакуум в сфере товаров и услуг, который постепенно начали заполнять нелегальные, "теневые" структуры.Произошла вынужденная, можно сказать – предопределенная смычка предпринимательской энергии с организованной преступностью. Последняя брала на себя функции силового обеспечения и арбитража. А чиновничество, входя в долю или в силу другой заинтересованности, закрывало глаза на нарушения или участвовало в них за взятки;

Ухудшение снабжения населения. Исчез важнейший источник разнообразных и качественных товаров народного потребления, способный оперативно реагировать на растущий спрос и появляющиеся перспективные рыночные и технологические ниши, что усугубило дефицит и однообразие советского рынка.

Шанс для СССР и урок для современной России

Был ли шанс у СССР? Да, но был упущен. Существование и потенциальное развитие артельной модели могло бы сделать советскую экономику гораздо более сбалансированной, динамичной, гибкой и устойчивой. Гибридная экономика, сочетающая крупную государственную промышленность (ВПК, тяжелая индустрия, микроэлектроника, ЭВМ – страна была тогда в лидерах) с кооперативным, рыночным сектором в легкой и пищевой промышленности, в сфере услуг и инноваций, могла бы смягчить системные кризисы, которые в итоге привели к распаду СССР.

Однако, после 1960 года эта альтернатива была системно и целенаправленно уничтожена, а экономика окончательно закостенела в рамках гипертрофированного госкапитализма.

Есть ли шанс у сегодняшней России?

Да, но на новых условиях. Опыт артелей — это не призыв вернуться в прошлое, а доказательство того, что успешная национальная экономическая модель может и должна быть диверсифицированной.

Урок 1. Важность малого и среднего бизнеса. Сегодняшние МСП — это прямые наследники артелей по своей экономической роли: создание рабочих мест, насыщение рынка, инновации. Их поддержка — стратегическая необходимость.

Урок 2. Необходимость четких правил и верховенства права. Чтобы избежать тенизации и криминализации, частная инициатива должна быть защищена прозрачными законами и независимым судом, а не договоренностями с чиновниками или силовиками.

Урок 3. Локализация и импортоопережение. Артель была формой локализации производства, способной быстро реагировать на новые технологические и рыночные ниши, создавая продукцию на уровне лучших мировых образцов. Этот принцип сегодня актуален как никогда (развитие темы – в следующей статье).





Фейл или фича?

Таким образом, уничтожение артелей было не просто "ошибкой", а сознательным отказом от альтернативной, более жизнеспособной парадигмы развития. Этот исторический шанс был упущен. Для современной России извлечь из этого урок — значит сделать ставку на диверсификацию экономики, создание здоровой конкурентной среды и построение сильных, независимых институтов, защищающих право на экономическую инициативу.

Борьба с историей

К сожалению, борьба с артелями не закончилась их уничтожением. Тему артелей сознательно вычеркнули и из истории – уж очень она была неудобна для тогдашнего партийной верхушки. Артельная модель успешно сочетала частную инициативу, рыночные механизмы и общественную собственность, став живым опровержением догмата о том, что только тотально огосударствленная плановая экономика является «правильным» социализмом. Её успех подрывал идеологическое обоснование монополии государства на все хозяйственные процессы. Упоминание о ней создавало неудобные вопросы: почему «неправильная» форма работает так эффективно?

Были и политико-экономические причины:

Угроза бюрократии: Процветающие, самоуправляемые артели были экономически независимы от министерств и ведомств. Это делало их неуязвимыми для директивного управления и подрывало власть хозяйственной бюрократии;

Конкурент государственным предприятиям: Артели часто производили более качественные и разнообразные товары, чем госпредприятия, создавая для них нежелательную конкуренцию. Ликвидация артелей и памяти о них устранила этого «непланового» конкурента.

Создание «правильной» истории

Официальная советская политэкономия была призвана обосновать неизбежность и правильность выбранного пути — от НЭПа к индустриализации и к «развитому социализму» с его гигантскими ГОКами и заводами. Успешная, но уничтоженная артель не вписывалась в этот линейный и триумфалисткийнарратив (нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!!!).

Память об артелях напоминала бы об альтернативе, о пути, который был возможен, но был сознательно отвергнут. Такую альтернативную историю необходимо было забыть и больше к ней, по-возможности, не возвращаться. Чтобы не быть голословным, автор проштудировал учебник для высших учебных заведений «Политическая экономия» под редакцией академика АН СССР Румянцева А.М. На 594 страницах термину "артель” посвящено два абзаца и три упоминания, причем – исключительно в применении к сельскохозяйственной артели. А вот термин «картель» проходит, можно сказать, через весь учебник и упоминается аж 18 раз!!!

Последствия борьбы с артелями – в памяти и наяву

Искаженное восприятие.У нескольких поколений сформировалось убеждение, что в СССР, кроме государства, ничего не было, а частная инициатива — это исключительно «спекуляция» и «теневой бизнес». О легальном, производительном и инновационном частном секторе в форме артелей люди просто не знали.

Потеря управленческого опыта.Был утрачен колоссальный опыт, успешно сочетающий самоуправление, рыночные принципы и социальную ответственность. Тот самый опыт, который так важен для построения диверсифицированной экономики сегодня.

Создание исторического тупика. История экономики СССР предстала как путь от одного монстра к другому (военный коммунизм -> НЭП -> индустриализация -> гигантомания), без каких-либо иных, более гибких моделей. В общем, жупелом, которым сегодня успешно пугают "просвещенное” европейское сообщество.

Камо грядеши?

Увы, но Россия сегодня во многом повторяет ошибки Хрущева:

Ставки по кредитам, ужесточение и усложнение администрирования, планы введения НДС для МП последовательно уничтожают малое и среднее предпринимательство;

Запрет на продажу излишков с личных участков (СНТ) — отнюдь не экономическое, а, скорее, административно-волюнтаристское решение, направленное на подавление неконтролируемой хозяйственной деятельности, защиту интересов крупных торговых сетей и лоббистских групп, которые легче контролировать, и развитие выученной беспомощности у населения;

Список можно продолжить…