Высшая школа экономики будет проверять российских студентов на соответствие традиционным ценностям

. Заказчиком выступил подведомственный Минспорту Российский университет спорта «ГЦОЛИФК». В России для внедрения инструментария по оценке принятия студентами традиционных ценностей создадут специализированную информационную систему; методологию и научный инструментарий для этого, по информации "Ведомостей" , разработает НИУ «ВШЭ»

С помощью так называемой «системы оценки духовно-нравственных ценностей образовательных организаций высшего образования» планируют проводить тестирование студентов высших учебных заведений, интерпретировать полученные результаты и выдавать рекомендации на их основе, говорится в техническом задании. Предполагается, что веб-приложение будет собирать реестр ответов пользователей и предоставлять доступ к интерактивной панели, на которой «в наглядной форме» будут отображаться ключевые показатели и результаты анализа. Его адаптируют в том числе под телефоны и планшеты.

В тестах будут закрытые и открытые вопросы, а также вопросы с вариантами ответов. Показатели оценки духовно-нравственных ценностей будут определяться по формуле, состоящей из нескольких треков: «Образовательный» (дается максимум 20%), «Патриотизм и гражданственность» (25%), «Этические нормы и правила поведения» (10%), «Культурные и духовные традиции» (15%) и «Социально-ориентированный» (15%). Полученным результатам будут присваиваться соответствующие цвета: зеленый (более 80%), голубой (от 71 до 80%), оранжевый (от 60 до 70%), красный (менее 60%).

Результаты тестов и задач будут доступны администраторам приложения – по всем обучающимся и по каждому студенту отдельно (будут указаны ФИО, факультет, направление, курс, группа, форма обучения, пол и возраст).



