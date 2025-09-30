 

Эксперты прогнозируют, что в октябре ситуация с топливом станет тяжелее; РФ нарастила закупку бензина в Белоруссии

В некоторых регионах России начали ограничивать отпуск бензина. Причиной — перебои с поставками, сообщил президент Независимого топливного союза Павел Баженов. В первую очередь это касается Крыма, Юга России и Дальнего Востока. Что касается Москвы и области, то «Лукойл» и его дочернее предприятие Teboil ввели запрет на отпуск бензина в канистрах и других тарах.
Президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких считает, что самым трудным месяцем будет октябрь. 
 Даже действий регулятора будет недостаточно, потому что ограничение экспорта только частично решит проблему, связанную с насыщением внутреннего рынка нефтепродуктов. Из объективных факторов — это атака БПЛА на заводы европейской части страны. Пострадали несколько заводов южной части страны и Поволжье. Поэтому они встали на ремонт на достаточно продолжительное время, что, конечно, негативным образом повлияло на ситуацию в отрасли.

Плюс, идет уборочная кампания в южных регионах страны, и заводы, которые были ориентированы на сельхозпроизводителей, вошли в число пострадавших. А это перераспределение продукта и, соответственно, дефицит. 

Россия резко нарастила закупку бензина в Белоруссии: в первый месяц осени закупка российскими АЗС белорусского бензина в месячном выражении подскочила на 168 процентов, а дизтоплива — на 83 процента.
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение временно обнулить ввозные пошлины на автомобильный бензин, а также дизельное и судовое топливо. Подобное решение должно упросить импортёрам стран, входящих в состав Евразийского экономического союза, процедуру ввоза вышеуказанных видов топлива и стабилизировать ситуацию на их внутренних рынках. Нулевые ввозные пошлины будут действовать до 30 июня 2026 года включительно.

