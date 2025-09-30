Эксперты прогнозируют, что в октябре ситуация с топливом станет тяжелее; РФ нарастила закупку бензина в Белоруссии

Даже действий регулятора будет недостаточно, потому что ограничение экспорта только частично решит проблему, связанную с насыщением внутреннего рынка нефтепродуктов. Из объективных факторов — это атака БПЛА на заводы европейской части страны. Пострадали несколько заводов южной части страны и Поволжье. Поэтому они встали на ремонт на достаточно продолжительное время, что, конечно, негативным образом повлияло на ситуацию в отрасли.

Плюс, идет уборочная кампания в южных регионах страны, и заводы, которые были ориентированы на сельхозпроизводителей, вошли в число пострадавших. А это перераспределение продукта и, соответственно, дефицит.