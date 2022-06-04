При Байдене бензин в США подорожал вдвое

Стоимость бензина на автозаправках в США с момента вступления Джо Байдена в должность президента страны выросла в два раза. С тоимость галлона бензина марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в РФ) поднялась до $4,819, в первую неделю после инаугурации Байдена в конце января 2021 года этот показатель составлял $2,39.

В Калифорнии автомобилистам за галлон бензина придется отдать в среднем $6,297.

Рост цены на бензин в Соединённых Штатах начался в конце зимы, и, по словам Байдена, администрация США вряд ли сможет в краткосрочной перспективе обеспечить снижение в стране стоимости бензина и продуктов питания.



