 

При Байдене бензин в США подорожал вдвое

 
Стоимость бензина на автозаправках в США с момента вступления Джо Байдена в должность президента страны выросла в два раза. Стоимость галлона бензина марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в РФ) поднялась до $4,819, в первую неделю после инаугурации Байдена в конце января 2021 года этот показатель составлял $2,39.
В Калифорнии автомобилистам за галлон бензина придется отдать в среднем $6,297.

Рост цены на бензин в Соединённых Штатах начался в конце зимы, и, по словам Байдена, администрация США вряд ли сможет в краткосрочной перспективе обеспечить снижение в стране стоимости бензина и продуктов питания. 


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APN.ru