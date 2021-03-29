Нефтяникам платят за упущенную прибыль, чтобы те продавали горючее в РФ

Замминистра энергетики Павел Сорокин назвал три причины, по которым цена бензина не снижается вместе со стоимостью нефти:

"Первый фактор: бензин в России продаётся в рублях... Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках её стоимость в рублях обычно меняется не сильно..."

Вторым фактором является то, что темпы подорожания бензина не повторяют динамику цены на нефть, которая может меняться на десятки процентов вверх или вниз. Удерживают относительно стабильную стоимость бензина на российских АЗС демпфирующего механизмом, через который государство компенсирует нефтяникам часть упущенной прибыли от экспорта и стимулирует их продавать горючее на рынке России.

"И третий момент -- бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел", - добавил Сорокин.