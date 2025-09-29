Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

На фото: Свято-Троицкий храм в Белграде, где похоронен (по завещанию) генерал П.Н. Врангель.

Лекция прочитана 22.09.2025 г. в Сербии на конференции "Пантюркизм сегодня", организованной Институтом политических исследований. Докладчик - Владимир Николаевич Шульгин, доктор исторических наук.

Политический облик России наследует «системные» черты искусственного образования «Союз Советских Социалистических Республик» в виде внутренних «республик» и т.п. автономий с отдельными национальными элитами. Противоестественность государственности, сконструированной марксистами для сокрушения вымышленного «великорусского шовинизма», привела к её развалу в конце 1980-х гг. Несмотря на то, что руководство России во главе с В.В. Путиным сумело укрепить Россию, продолжают существовать инонациональные «республики», подобные «советским». Большевики, уверовав вместо Бога в Мировую революцию, решили изъять из основания великого государства его Великорусскую основу и Христианство. Именно в этом уроне, нанесенном Политическому Русизму, очевидно, продолжает таиться угроза госбезопасности Российской Федерации. Словом, продолжается бытие противоестественной структуры «интернациональной» государственности. Это, по сути, «бомба замедленного действия». Она может «взорваться» подобно тому как «рванула» подобная «союзная бомба» в 1991 г., если не предпринять решительных действий по Национальному Возрождению.





Очевиден мусульманско-османский фактор, составляющий «дремлющую» угрозу единству России. По «ленинскому» плану были созданы не только «союзные», но большие по территории внутренние «российские» республики. В частности, – Татария («Татарстан»), Башкирия («Башкортостан»), Якутия («Саха»). «Титульными» (господствующими) народностями там определили «тюрок» Татар, Башкир и Якутов, несмотря на то, что Русские составляют в Башкирии относительно наибо́льшую долю населения (более 36 %); в Татарии и Якутии – весо́мую (вторые по численности, соответственно, около 40 % и 34 %). Проблема ещё, что Татары и Башкиры, сравнительно с Русскими немногочисленные в масштабе России, как племена тюркского корня являются преимущественно мусульманскими по вероисповеданию. Эти обстоятельства давно обусловили интерес Турции к «наведению мостов дружбы» с Татарами и Башкирами как «родственными» и «единоверными» народностями, равно и с другими тюркскими народностями России (Якутами и т.д.). Новый визит «главы Татарстана» в Турцию в июле 2025 г. – очередное подтверждение сказанному. Татарское агентство сообщило: «Раис[1]Татарстана Рустам Минниханов провёл рабочую встречу с Президентом Турции <…> Эрдоган выразил признательность Раису Татарстана, поблагодарив его за усилия по укреплению сотрудничества России со странами исламского мира»[2]. Состоялась и встреча Р. Минниханова с министром торговли Турции. На фото видим три государственных флага – турецкий, российский и татарскиий[3]. Здесь очевидна демонстрация «государственного суверенитета» Татарстана, пусть пока не полного. Ситуация явно повторяет бывшую с «ограниченным» суверенитетом «союзных» республик «СССР». Там имелись и свои Министерства иностранных дел, понятно, существенную роль не игравшие, ибо «командовала» Москва. Однако наличие соответствующей сепаратной министерской структуры говорило о явной потенциальной возможности отделения от искусственно сконструированного «союзного» целого, что и случилось в интервале 1989–1991 гг. Татария («Татарстан»), кстати говоря, имеет своё представительство в Германии[4], что также, по-моему, свидетельствует о наличии сепаратистских «закладок» на будущее.





В наши дни непрерывно фиксируется подрывная деятельность «османских» кругов Турции. Они, стремясь к расчленению России, пользуются наличием созданных большевизмом сепаратных «национальных элит» в «тюркских» регионах России, ставших квази-государствами. Так, телеграм-Канал «Дева Дивная» сообщил 15.08.2025, что некий «турецкий блогер спокойно приехал в Россию» и беседовал со многими влиятельными Якутами, называя «Башкирию, Татарстан, Якутию и Алтай – отдельными "странами”». Турок изучает общественное мнение, поощряя сепаратизм собеседников. Так, беседуя с якутским депутатом, он выяснил, что тот совсем не против отделения Якутии от России. Разразился скандал, свидетельствуя о росте угроз государственной безопасности[5].

Опасность и в том, что в ряде «республик», в частности, в Татарии, националисты, связанные с заграницей, ведут сепаратистскую пропаганду, извращая Историю. Ряд татарских учёных и их сторонников в столицах, Москве и Петербурге, переписывает историю, оправдывая период Татаро-монгольского ига над Русью. Навязывается мнение, что хищническая Золотая Орда была передовой цивилизацией и основой Русского Царства и Империи. В Казани возникло целое интеллигентское движение апологии Золотоордынства, по сути, поддержанное властными академическими структурами[6]. Настоящая работа ставит целью рассмотрение этого новейшего историографического феномена, искусственно сконструированного под влиянием процессов, идущих в тюркско-мусульманском мире, в частности, на примере масштабного Первого Санкт-Петербургского исторического форума 2019 года.

Неприятели единой Русско-российской истории в качестве идейного «троянского коня» используют идеологему Цивилизация Золотой Орды, упирая на «прогрессивность» Орды, без которой якобы не возникло бы «евразийской империи» со столицей в Москве. Очевидна лживость «методологии» этой концепции, поскольку устраняется принцип народной субъектности в истории. Соответственно, народное и органическое заменяются вымышленными схемами, хотя давно ве́домо, что Россия – это государство, созданное Русским народом при наличии вовлекаемых в процесс национального строительства других этносов. Из этого исходила вся наша национальная полнота. На этом основании маршал И. Баграмян, армянин, сформулировал правило военной «русской социологии», гласящее, что дивизия, в которой осталось менее половины Русских, – небоеспособна и подлежит расформированию[7]. Знали о том, что Россия в основе Русская страна и в Третьей Германской империи. Поэтому там главной задачей считали нанесение невосполнимого урона «биологической силе» Русского народа[8]как субъекта мировой жизни с его массовым уничтожением, дабы Немцы стали «глобальным» народом с претензией на первенство в Евразии вместо Русских[9].





Устроители Форума сделали вид, что ничего не ведают о Византийско-Русской цивилизации, которую более 1000 лет пытается уничтожить Запад. Не было предусмотрено даже секционного заседания по этой важнейшей «цивилизационной» теме. Зато был запланирован и проведён круглый стол «Цивилизация Золотой Орды и её влияние на судьбы народов Евразии». Руководство им было вручено татарским историкам из Казани, И.М. Миргалееву и Т.Р. Галимову, апологетам Орды, активистам новейшего «золотоордынского» движения. Оно нацелено на сепаратный «татарский реванш» при опоре на ещё не пересмотренный ленинский проект конструирования искусственных «государственных образований» внутри России. Этим «идеологизированным» недоразумением «имени Ленина» и пользуются сторонники её расчленения.





Перед нами феномен Политического Золотоордынства, во имя которого проводятся серийные конференции, в том числе, под латинским девизом PAX TATARICA[10]. Подразумевается, так сказать, вечная правда ордынская, причём вселенских масштабов, очевидно, по примеру пресловутой идеологемы PAXAMERICANA ради создания условий восстановления новой антирусской Орды с центром в Казани. Радетелями движения издаётся с 2008 г. ежегодник «Золотоордынская цивилизация», а с 2013 г. – журнал «Золотоордынское обозрение», поднятый до максимальной «ваковско-скопусовской» авторитетности. И.М. Миргалеев (их главный редактор и заведующий сектором «Золотой Орды и татарских ханств» Казанского академического Института истории) и стал главой «круглого стола» на Первом Петербургском Историческом Форуме.





Русофобская направленность «золотоордынской» инициативы была очевидна изначально. В 2009 г., в зале новых поступлений главной библиотеки страны (бывшей «Ленинки») мне бросился в глаза большеформатный фолиант докладов казанской конференции 17 марта 2009 г., посвящённой «золотоордынскому наследию». Она стала первой мощной манифестацией начавшегося победоносного виртуального возвращения пресловутой Золотой Орды в жизнь. Конечно, всё это вершилось с целями, подобными прежним, характерным для XIII–XIV вв. Только теперь предполагалось нашествие с «научной» стороны, оправдывающей изначально грабительский характер Орды. Недаром слово «орда» всегда на Руси воспринималось негативно. Это естественное восприятие и решили сломать противники единства Русского Мира.

Открыв тогда роскошный сборник материалов казанской конференции, прочёл восторженные глаголы И.М. Миргалеева, выставленного вождем движения. Он объявил в предисловии: «…Казань становится основным научным центром изучения Золотоордынского наследия»[11]. Заметьте, говорится не об Орде, которую, конечно, нужно изучать, как и любой исторический факт. Новые «золотоордынцы» направили своё «сконструированное» историографическое направление исключительно на изъявление восторгов Золотой Орде, уводя внимание от её грабительских целей. Дальнейшее чтение текста Миргалеева укрепило подозрение в подрывном характере начавшегося «золотоордынского движения». Он заявил, что в 2008 г. Институтом истории Академии наук Республики Татарстан «было принято решение о регулярном проведении конференции (один раз в год) по политической и социально-экономической истории Золотой Орды и татарских ханств». Предполагалось чередование – «один год будет посвящен татарским ханствам, а второй – Золотой Орде»[12].

И.М. Миргалеев намекнул и на желательность антирусской тональности грядущих штудий, предполагающих «серьёзный пересмотр бытовавших в науке точек зрения», что и случилось с образованием тогда Центра исследований золотоордынской цивилизации под его руководством. Заметим, некие силы уже повысили статус грабительской орды до «цивилизации». То есть, по сути, призвали «сбросить с корабля современности» классическое русское историографическое наследие В.Н. Татищева, Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского и т.д. Эти классики прекрасно знали, что такое Золотая Орда в отношении Руси, понимая полную обоснованность таких народных обобщений, как «дикая орда», «татарский погром» и «погибель Русской Земли». Курс на русофобское переписывание истории сам И.М. Миргалеев тут же и продемонстрировал, обратив внимание на доклад Р.Ф. Набиева на первой программной «ордынской» конференции. Указывалось, что тот «пытался доказать, что Куликовской битвы не было вообще»[13]. Если учесть, что полковник МВД Р.Ф. Набиев, доктор исторических наук с 2015 г., стал профессором Казанского юридического института МВД России, то вполне можно предположить степень «пользы» его воспитательной работы среди будущих правоохранителей.

И вот теперь учрежденное с подрывными целями «золотоордынство» добралось до «северной столицы» и было представлено на Историческом Форуме 2019 года. Факт сознательно-русофобского планирования «золотоордынского» круглого стола подтверждается, прежде всего, выставлением главным докладчиком доктора наук М.Г. Крамаровского, давно превозносящего «цивилизацию» Орды. При этом не было предусмотрено должного историографического «противовеса» в духе классической традиции изучения Татаро-Монгольского ига. Более того, апологет Орды вне регламента говорил целых 55 мин. как власть имущий. Лишь один, последний доклад Т.В. Ждановой из Воронежа, был посвящен исключённой теме вражды и паразитизма Орды; в её случае – разорению Курской земли ханом Ногаем в конце XIII в. Её выступление не вписывалось в намеченный «прозолотоордынский» тон и вопросов докладчице задано не было.





Золотоордынские радения на Форуме, очевидно, были задуманы для противостояния русской историографии, твёрдо знающей о «татарском погроме Руси». В.В. Каргалов, обобщая известное, писал о последствиях ига: «В течение двух столетий Русское… государство вело почти непрерывную изнурительную войну на степной границе с агрессивными татарскими ханствами, которые образовались после распада Золотой Орды и предпринимали грабительские набеги на русские земли»[14].

Погром Руси привёл к задержке развития Восточно-Христианской цивилизации во главе с Москвой[15]. В.А. Кучкин свидетельствует: «в первые 50 лет ордынского властвования на Руси не было построено ни одного города»[16]. Ему вторит американец Д. Миллер, выяснивший, что масштабы каменного строительства достигли прежнего уровня только через 100 лет после погрома Батыя[17].

Поразительно, но сегодня в определённых интеллигентских кругах силятся предать забвению эту «погромную» правду, очевидно, и в обмен на гранты[18]. Происходит это не только в Казани и Уфе по «инерции 1980–1990-х гг.», но теперь уже и в столицах, как мы увидели на примере Петербургского Форума. Вновь повторилось нашествие, только теперь не тевтонское с Запада, а интеллигентско-«золотоордынское» – с нашего собственного Востока. Кстати говоря, целью Немцев, руководивших «балтийской секцией» того же Форума, стало «виртуальное» изгнание России из Христианской Европы[19]. Здесь же влиятельные казанцы по типологически сходным причинам «обиды» решили вновь повторить покорение Руси, пока на интеллектуальном уровне. Потому и измышляли некую «уникальную» цивилизующую ценность Золотой Орды с положительным «влиянием на судьбы народов Евразии». Русскую же цивилизацию, слитую с Византийской, планировщики Форума в упор не видели, хотя даже западные классики, вроде А. Тойнби, знали о ней как «цивилизации-сестре».

Той же цели служил упомянутый доклад М.Г. Крамаровского, главы Крымско-татарской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа, регулярно проводящего «золотоордынские» выставки. Он искусственно облагораживал «цивилизацию» Золотой Орды при сознательном забвении главного – её грабительского характера. Об этом свидетельствует и название его доклада: «Чингисидская глобализация и цивилизационные особенности Золотой Орды» (стр. 56 Программы; курсив мой – В.Ш.). Учёный явно подстроился под «казанскую» тенденцию реабилитации Золотой Орды, сознательно приняв софистику за методологическую основу. Так, он считает, что «всё зависит от взгляда и концепта». Заметьте, в этой ориентации вообще нет устремления к «объективной истине» как цели историка, истины, какую имели в виду наши предки, знавшие своими идеалами Русскую Правду и Святую Русь. Питерский «золотоордынец» никогда, наверное, не числил эти русские начала в числе руководящих. Он находит оправданным постулировать как аксиому понятие «золотоордынской цивилизации», хотя в другой работе пишет, что «строго говоря, государства, именуемого Золотой Ордой, никогда не существовало»[20]. Речь, по сути, идёт об Улусе (государстве) Джучи. Данное образование явно не дотягивает до причисления его к «мировым цивилизациям», что вершится иными казанцами сотоварищи. Крамаровский ограничивается специфически материаловедческим археологическим подходом, изучая лишь осязаемые реликвии Улуса (городские строения, конскую упряжь, украшения и т.п.). Именно на этой узкой основе «накопленного вещевого материала» (письменных ордынских источников просто нет) он позволяет себе широкое, но ложное обобщение о «всё более» очевидных «цивилизационных достижениях Золотой Орды»[21].

Таким образом, Крамаровский сделал вывод без достаточных оснований, демонстративно предав забвению достижения Русской культуры и всей нашей историко-филологической науки, изначально знавших о грабительском характере Золотой Орды и кратковременности её бытования. Посему она, живя «эксплуатацией других народов»[22], никогда не аттестовалась цивилизацией. Археолог ограничился, повторяю, констатациями «прогресса» Орды в «материальной культуре». Он стыдливо умалчивал об источнике сих благостей – учинённом «погроме» Руси и создании целой «системы ограбления русского населения». Даже в начале XV в. Москва должна была уплачивать 5000 рублей серебра, и почти столько же Новгород, и меньшие, но значительные суммы – Тверь, Нижний и т.д.[23]Недаром летописец, разумея ордынский порядок «выдачи ярлыков», замечал: «О, злее зла честь татарская»[24]. На эти хрестоматийные истины всегда обращала внимание подлинная историческая наука, не ограничиваясь не обобщенными отрывочными сведениями[25].

В угоду сепаратистской конъюнктуре, создаваемой некими столично-региональными кругами, Крамаровский занят апологетикой Орды. В апреле 2019 г. он провёл в Казани очередную эрмитажную выставку, посвящённую «юбилею Золотой Орды», став и главным докладчиком на тему: «Золотая Орда и чингизидская глобализация. Уроки империи». Восторгаясь Ордой, археолог сделал вывод, что описываемая им «первая в масштабах Евразии глобализация обогатила весь мир»[26]. При этом он сделал ложное обобщение, заявив, что «угасающая Византия» передала «историческую эстафету» Золотой Орде. Та якобы сохранила «религиозную доктрину» при «совершенно» изменившейся «культурной доктрине»[27]. Так учёный изъял Православие, конституирующее Византийскую цивилизацию, из её основ. Он вычеркнул из Православно-цивилизационной истории Русь Новгородско-Киевскую и Московскую – подлинных преемников Византии. Кроме того, замолчал общеизвестные факты страшного урона Русской Земле, нанесённого «злым татарином». Словом, питерский учёный взял на вооружение старый фальсификационный приём, применявшийся в «перестроечные» времена ангажированными казанскими историками. В.А. Кучкин писал, что они «отрицают факт уплаты русскими дани Золотой Орде»[28]. Недаром Апостол Павел, открыл, что «в последние времена» явятся «духи обольстительные», которые будут действовать «через лицемерие лжесловесников, сожжённых в совести своей»[29].





М.Г. Крамаровский со сторонниками, по сути, ополчился на историографический русизм, возрождая «ордынство» на интеллектуальном уровне… при опоре на Государственный Эрмитаж! Это и ожидали планировщики нового расчленения России. Об этом свидетельствуют восторги американского «Радио Свобода». Ещё в 2007 г. эта американская «подрывная» радиостанция, действующая по давнему лживому закону США «о порабощённых нациях», благодарно отозвалась о трудах Крамаровского, сделав репортаж о его «золотоордынской» выставке в Эрмитаже в рубрике «Время свободы». Тенденциозный археолог был назван «человеком дня» за свои труды, тональность которых пришлась по душе «вашингтонскому» радио. За что же? Получается – за то, что учёный убеждает публику в прогрессивности Орды, умалчивая о её изначально грабительско-паразитическом характере по отношению к Руси[30].

Запад всегда радуется такой исторической «новизне», в которой чёрное выдается за белое, а внимание «зомбируемой» публики переключается с духоносной в своих началах Византийско-Русской цивилизации на вымышленный тюркоманский «евразийский центр» якобы «в центре Европы». На самом деле надо вести речь о Востоке Европы, а в смысловом отношении – о господстве на этом полюсе континента цивилизующей силы законной Христианской Империи (Царства – по-русски) со столицей в Константинополе (Царьграде), а затем в его преемнице – Москве. Сегодняшний совокупный Запад, как и встарь, стремится к насаждению внутренней вражды между народами и регионами всего Русского Мира посредством своей агентуры влияния в культуре, СМИ и образовании. Здесь действительно повторяются прежние «имперские» приёмы как Запада, так и Востока в духе «разделяй и властвуй». Имея это в виду, становятся понятны восторги американского «Радио Свобода» по поводу деяний Крамаровского, по сути, русофобских, но вершимых на бюджетные средства России.

Итак, Факты показывают, что русофобские Восток и Запад сошлись в ряде наших мест, включая новую «точку сборки» – Казань. И этот процесс был поддержан некоторыми университетскими кругами «северной столицы». Это «трогательное» вненациональное единство «туркоманских» и иже с ними кругов регионального центра на Волге и «северной столицы» проявилось и на Петербургском Историческом Форуме. Разумею вместе с показательной популяризацией западным «Радио Свободы» казанско-петербургской апологии Золотой Орды и практику «русофобского» пересмотра «имперской» истории России, о чём сейчас пойдёт речь.

Мы являемся свидетелями единого связанного процесса, управлять которым поставлены новоявленные в 2000-е гг. органы «академической» печати, – вышеназванные «золотоордынские» журналы и другие, вроде наименованного по латыни научного органа «AbImperio». Последний можно «расшифровать» как «Долой Россию». Он издаётся в той же Казани деятелями, эмигрировавшими в США. Словом, деятельность казанского «академического» центра по «изучению» Золотой Орды сомкнулась с прозападной активностью ряда столичных и региональных «агентов перемен». Все они, составив единую «ловчую сеть», силятся вычеркнуть из Истории Русское имя, Русское Царство (и Империю), а с ними и идею Москвы – Третьего Рима. Описываемые процессы надо рассматривать как части единого комплексного плана «переформатирования» исторического сознания народа, нацеленного на создание «ментальных» условий «регионализации» России, то есть её расчленения. Вот и на Форуме был учреждён круглый стол по обсуждению «Новой имперской истории Евразии». Его провели эмигранты (!), издающие журнал «AbImperio»[31]. Цель была, по признакам, та же, что и у казанских «золотоордынцев», – борьба с исторической памятью в России на нравственно-интеллектуальном уровне, торя дорогу к её ликвидации как Русской Земли.





Круглый стол о «Новой имперской истории Евразии”» вёл профессор СПбГУ А.И. Филюшкин, получатель западных грантов. Он, как значилось, посвящен истории национального пространства в границах нашего старого Государства со столицей в Санкт-Петербурге, те есть русофобскому переписыванию Истории. Главные авторы сей «неоимперской» концепции – это супруги, хозяева «AbImperio» Илья Герасимов и Марина Могильнер, «грантократы» от Сороса. Они профессорствуют в США, вытравляя Русское Имя из всего, cчем «академически» соприкасаются. Получилось прямо по большевику М.Н. Покровскому. Тот своё «стеснение» называть родную историю её Русским именем обращал в тотальную фальсификацию былого. Герасимов и Ко повторяют эту «методологию» «вненационального» подхода. Какова идея «новой имперской истории»? Откроем их книгу под редакцией И. Герасимова (авторы: он сам, жена М. Могильнер, представитель ВШЭ в Питере А.М. Семёнов и С. Глебов)[32]. Цель – уничтожение классического понимания нашей истории как Русской. Читаем: «Логика развития научного проекта Ab Imperio, направленного, прежде всего, на выработку нового аналитического языка описания и изучения сложных обществ ("имперской ситуации”) привела к идее применить этот язык для деконструкции господствующей "схемы русской истории”. Канон, начало которому положил еще Н.М. Карамзин, до сих пор формирует логику исторического мышления…»[33].

Видим здесь патологическую реанимацию «логики» русофобских интеллигентских кругов, с горбачёвских времён силившихся исключить из нашего интеллектуального багажа хрестоматийное понятие Русской истории, противясь перепечатке «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина. Когда у них это не получилось, они бросились давать свои предисловия и комментарии[34], «снижающие» понимание свершений классика, совершившего «подвиг честного человека», как аттестовал Пушкин дело Карамзина. Поэт рекомендовал его Историю для обучения юношества.

Теперь наши недоброжелатели обрели бо́льшую власть в «гражданском обществе», перестав делать даже лицемерные реверансы в сторону Пушкина и других классиков, перейдя к открытому наступлению на дух честности и народности. Поэтому, кстати говоря, Герасимов до сих пор гордится «кормлением» у Сороса (со студенческих лет первой половины 1990-х гг.) и службой иностранным фондам, решившим дело покорения России вершить «модерным» способом «переформатирования» сознания её граждан. Так, он сам указывает на эту лживую методу, и на тех, кто её поддерживает: «С 2005 г. команда Ab Imperio работает над проблемой <…>: создание внутренне логичного и согласованного нарратива, преодолевающего монологизм и телеологизм стандартных обзорных курсов. Эта работа особенно ускорилась в последние три года благодаря гранту, полученному от фонда Института современной России (Institute of Modern Russia)»[35].

Спасибо, конечно, за саморазоблачительную честность, явленную «новым американцем». Столь «усиливший» активность команды «Долой Империю» «общественный» Институт современной России (ИСР, признан в России нежелательной организацией) учреждён в 2010 г. командой олигарха Ходорковского, враждебного суверенной России [Михаил Ходорковский внесён Минюстом РФ в список иноагентов]. «Институт» зарегистрирован в Нью-Джерси (США). В числе его подельников видим, очевидно, западных разведчиков и «наших» служителей «чужебесию». Цель – создание условий для проведения переворота в Москве с мобилизацией «антироссийских сил». Словом, очевиден подрывной характер деятельности «Института», за что он и был в 2017 г. запрещён в России (объявлен «нежелательным»). Поэтому словеса Герасимова и его подельников, объясняющих принятую ими «методологию» постижения «имперской истории» надо понимать с учётом воли заказчика. Последнему же надобно уничтожать истину о Русской народной субъектности в Отечественной Истории и, соответственно, об истинной народной основе Российской государственности.

У Герасимова и Ко видим откровенные проговорки с постулированием общего «антиславянского», то есть русофобского подхода, с внедрением «мысли» об отсутствии Татарского погрома Руси, обернувшегося Игом, – хрестоматийных фактов, объяснить которые можно лишь этими точными понятиями, выверенными самой историей. Таким образом, группа «новаторов-подрывников», получившая радушный приём в СПбГУ, не скрывает, что работает на геополитического противника, стремящегося к краху России с её расчленением. Отвергается «наше всё», начиная с первого русского интеллектуала – митрополита Илариона, знавшего, что Русский народ вошел в Христианский Мир на самобытной основе. Ибо, как он писал в своём «Слове» в 1030-е гг., «вера благодетельная» у нас «по всей земли простреся и до нашего языка рускааго дойде»[36].

Итак, пред нами проявление абсолютного национально-исторического компрадорства и нигилизма, нагло отбрасывающего всю предшествующую тысячелетнюю Традицию отечественного «историопонимания». Надо, наконец, осознать всю силу сегодняшнего сатанического наступления на наше Отечество, вершащегося не только извне, но и изнутри. Вдумайтесь, в Казани действует комплексная регионально-западная команда историков-русофобов, переписчиков Русской Истории в духе, противном Тысячелетней традиции самобытной государственности, овеянной цивилизующей истиной Народности и Православия. Теперь внимание! Именно эта комплексная команда о двух главах, «золотоордынской» и родственной ей «соросячьей», призывающей вычеркнуть память о Русском Царстве, Российской Империи, и Советской России, принимается с распростёртыми объятиями в главном университете Петербурга, в нашей славной русской «северной столице».

Словом, по недосмотру, а иногда и по прямой продажности мы запустили «волков в овечьих шкурах» в собственные пределы. Руководители факультетов и т.п. институтов, как, например, исторического в СПбГУ, вообще не провели предварительного изучения, кого же они приглашают на Первый Международный Исторический Форум. Неужели, например, было сложно понять антинациональную направленность деятельности группы Герасимова и Ко и что она не заслуживает права участвовать в Форуме как заведомый враг нашего политического и научного суверенитета? Тем более, что свои позиции она не скрывает. Вот, например, перед нами бодрый рижский репортаж о «переформатировочном» мероприятии супругов И. Герасимова и М. Могильнер, хозяев казанского журнала «Ab Imperio». В молодёжной аудитории они провели «просветительские» мероприятия, внедряя свой исторический курс «От Балтики до Тихого океана: общая история Северной Евразии». Другими словами, они отучали русскую молодёжь Риги от сродного ей русизма «за отдельное спасибо» от всё той же команды олигарха Ходорковского (посредством «Крес Полишколы» П. Ивлева, с участием Г. Амнуэля)[37]. Журналистка, делавшая репортаж, точно изложила в названии материала основную «идею», которой живёт (в прямом и переносном смысле) команда Герасимова-Могильнер: «Без этнических чисток. Российские историки из США об опасности веры в титульную нацию на "исторической территории”». Якобы была Россия да сплыла, теперь это «Северная Евразия», а чтобы Русский народ не взбрыкивал «по Пушкину, по Тютчеву» и маршалу Жукову тож, надо его «отзомбировать», внушив стыд за свою народность. Вывод: Русские – это неправильный народ, не имеющий права давать своё имя «евразийской империи».





Одновременно с некоторым удивлением сообщалось: «Одно время [журнал] AB Imperio издавался… и существовал на гранты от разных фондов – Сороса, МакАртуров, Карнеги. Сейчас выходит за счет денег, вырученных за подписку. Правда, в библиотеки России журнал традиционно отправляется бесплатно» (заметьте, государственные библиотеки не отказываются их получать!). И вся эта раскручиваемая популярность долго длилась, а влияние возрастало при том, что Герасимов и Могильнер Россию покинули. Они говорили в Риге, что «сегодня им спокойнее работать в США. И это не мешает регулярно наведываться на родину»[38]. Всё именно так, что и демонстрирует и их издательская и «просветительская» деятельность в Казани, и участие в Петербургском Историческом Форуме, устроители которого, низко прогнувшись пред лжецами-соросоидами, учредили «под них» целый Круглый стол.





Итак, мы убедились, что созданы «ловчие» академические прозападные и «протуранские» сети деятелей и распропагандированных ими лиц. Они активно влияют на академическую сферу. Подрывная деятельность по извращению Отечественной истории с прицелом на «сепаратистское расшатывание» великой России уже «институционно» закреплена в региональных центрах, в частности, в Казани. Соответствующие учреждения пытаются оказывать влияние и на главные университеты страны в столицах. Особую опасность представляет единение татарских академических крипто-сепаратистов как с турецко-османскими кругами (под флагами туранства и магометанства), так и с западными. Вместе все они традиционно делают ставку на формирование неблагоприятного для Великороссии общественного мнения в национально-«мусульманских» регионах России.

Наше самосдерживание в наведении порядка с пресечением «национальной дезориентации» в академической сфере приводит к разрастанию вполне подрывных настроений в виде Политического Золотоордынства с сознательным русофобским извращением Отечественной истории России. Эта «политика» плавной деградации и отсроченной гибели должна быть прекращена.

Выступление В.Н. Шульгина на конференции в Белграде.

