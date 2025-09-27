 

Донецкие дети захотели спеть на российском ТВ песню "Вставай, Донбасс!", но им не позволили

Журналист и блогер Андрей Бардачёв рассказал, что отличившиеся донецкие дети (в их числе была его дочь) приехали в Самару, где их пригласили в студию "России 24". Они должны были там спеть песню про Донбасс. Донецкие дети выбрали чрезвычайно популярную на Донбассе, в том числе у подростков, песню "Вставай, Донбасс!". Но на российском телеканале им сказали, что эта песня "экстремистская" и может оскорбить чьи-то чувства. Детям не дали её исполнить. 
Солист группы «Куба» Дмитрий Ноздрин, который является автором песни «Вставай, Донбасс!», включён в перечень лиц, которые, по мнению украинской власти, угрожают национальной безопасности Украины, так что, возможно, на "России 24" имели в виду, что эта песня может оскорбить чувства украинского политикума и ВСУ. 
