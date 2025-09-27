Британцы массово собирают подписи против цифрового удостоверения личности

Уже более 1,6 миллиона подписей
(за полтора дня) собрала в Британии петиция против намерения премьер-министра страны Кира Стармера ввести цифровое удостоверение личности, без которого ни у кого в стране не будет права на работу
. По мнению Стармера, только так можно бороться с нелегальной миграцией. Больше того: лейбористы считают, что цифровое удостоверение личности - "краеугольный камень
в основании современного государства". Но не поддерживающие лейбористов британцы видят в этом "циничную уловку", направленную на ограничение прав и свобод граждан, шаг в сторону массового цифрового контроля.
В РФ с октября вводится куар-код, который будет действовать пока что наряду с пенсионным удостоверением. По мнению
председателя комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослава Нилова, "куар-код - это удобно, а главное, безопасно". По какой-то причине Нилов считает, что куар-код безопаснее, чем бумажный документ.