В Татарстане объявили, что люди с медотводом не получат куар-код

Имеется в виду постановление, согласно которому с 11 октября без куар-кода в Татарии нельзя будет попасть в кафе и рестораны, крупные торговые центры, театры и кинотеатры, бассейны и фитнес-центры... Всё это будет закрыто для людей без куар-кода, даже если у них есть медотвод.
Одновременно Замалиева сказала, что наличие естественного иммунитета (антител) "не является противопоказанием к вакцинации":
В то же время исследования подтверждают, что естественный иммунитет, по сравнению с приобретённым от вакцинации, является более универсальным и работает даже против новых штаммов вируса.