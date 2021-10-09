В Татарстане объявили, что люди с медотводом не получат куар-код

«Медицинский отвод от прививки не является QR-кодом, а соответственно, не является основанием, чтобы этих людей допустили в те организации, которые перечислены в постановлении».

Имеется в виду постановление, согласно которому с 11 октября без куар-кода в Татарии нельзя будет попасть в кафе и рестораны, крупные торговые центры, театры и кинотеатры, бассейны и фитнес-центры... Всё это будет закрыто для людей без куар-кода, даже если у них есть медотвод.

Одновременно Замалиева сказала, что наличие естественного иммунитета (антител) "не является противопоказанием к вакцинации":

«Не ищите у себя антитела. Идите и вакцинируйтесь. Антитела не являются противопоказанием к вакцинации».

В то же время исследования подтверждают, что естественный иммунитет, по сравнению с приобретённым от вакцинации, является более универсальным и работает даже против новых штаммов вируса.











