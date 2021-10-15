 

Порты Италии бастуют против куар-кодов

Итальянские порты Триест и Генуя бастуют против обязательных ковидных паспортов (куар-кодов), которые работников обязали предъявлять с 15 октября. Рабочие заблокировали порты и отказываются следовать новым правилам.
В Италии и так уже требуется предъявлять ковидные удостоверения в кафе и ресторанах, театрах и музеях, теннисных клубах, и даже при посадке на поезда дальнего следования. Однако требование предъявлять куар-код на рабочем месте стало последней каплей. В Италии официально вакцинировано уже 80% населения старше двенадцати лет, но правительство считает, что вакцинации не может быть слишком много, ведь около трёх миллионов рабочих остаются невакцинированными.

Массовые протесты прошли и в других городах Италии: Флоренции, Риме, Турине.
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APN.ru