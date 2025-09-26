 

Потерявший руку и ногу на СВО русский из Узбекистана наконец получил российский паспорт

 

Потерявший в зоне проведения специальной военной операции на Украине руку и ногу доброволец из Узбекистана Кирилл Загородников получил российский паспорт после года отказов.

Загородников родился в Узбекистане, потому что туда направили на работу его бабушку и дедушку. Он приехал в Россию и работал здесь ещё до СВО, женился на россиянке. Одной из причин переезда стало притеснение русских в УзбекистанеЗагородникову отказывали в российском гражданстве из-за того, что он заключал контракт не с Минобороны, а с частной военной компанией «Редут». По этой причине ему была недоступна упрощённая схема получения гражданства, от него требовали "подтверждающие документы" из Узбекистана о происхождении его русской фамилии - а в Узбекистане ему угрожали уголовным преследованием за участие в СВО.

После огласки Загородникову удалось получить российский паспорт. Ему помогли сделать протезы, и сейчас он уже снова работает в мастерской на токарном станке.


