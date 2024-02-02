 

Доброволец из Франции воевал за Донбасс, был ранен и не получил помощи в оформлении документов, чтобы сохранить руку

Бретонец, в прошлом -- капитан французской армии Эруан Кастель воевал в Донбассе с 2015 года и осенью 2019 года был тяжело ранен. Его удалось спасти, была надежда сохранить и руку, однако ему долго не удавалось получить паспорт ДНР, а затем и российский, чтобы выехать на лечение, в том числе из-за ковидорегуляций. "Время тянулось, рука сохла, и к тому времени, когда Эруан наконец стал гражданином России, из вариантов решения его медицинской проблемы осталась только ампутация".
Кастель выправил документы для получения военной пенсии, пенсии по инвалидности и компенсации по ранению, но денег пока нет.
Рука болит, конечно. Особенно по ночам. Поэтому придется ее отпилить… Хуже то, что я на четыре года выброшен из боевой работы. Моя гордыня не позволяет мне звонить чиновникам… Мне в свое время предлагали очень странные ходы - например, за двадцать тысяч рублей приобрести украинский паспорт, а уже затем получить паспорт ДНР, а потом – паспорт России.
Если удастся поставить протез, Кастель планирует вернуться на фронт или получить "дальневосточный гектар".



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