Доброволец из Франции воевал за Донбасс, был ранен и не получил помощи в оформлении документов, чтобы сохранить руку

Рука болит, конечно. Особенно по ночам. Поэтому придется ее отпилить… Хуже то, что я на четыре года выброшен из боевой работы. Моя гордыня не позволяет мне звонить чиновникам… Мне в свое время предлагали очень странные ходы - например, за двадцать тысяч рублей приобрести украинский паспорт, а уже затем получить паспорт ДНР, а потом – паспорт России.