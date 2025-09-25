Мигранту-нелегалу, который забил до смерти пожилую исследовательницу русского костюма, дали 12 лет и 5 месяцев

Мигрант-нелегал из Киргизии, который в Москве забил до смерти семидесятивосьмилетнюю женщину, писательницу, исследовательницу русского национального костюма Раису Кирсанову, в итоге получил за это всего 12 лет и пять месяцев колонии.
В Петрозаводске азербайджанец, которого не пустили в ночной клуб, оскорбил ударил сотрудницу клуба, а потом вместе с приятелем избил её мужа, тот попал в больницу. Уголовное дело завели по статье "Хулиганство".
В Петербурге бывший майор полиции получил 9 лет за то, что получал взятки от мигрантов, чтобы не привлекать их к ответственности за нелегальную торговлю на Сенном рынке; также он оштрафован на миллион рублей.