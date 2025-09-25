 

Мигранту-нелегалу, который забил до смерти пожилую исследовательницу русского костюма, дали 12 лет и 5 месяцев

Мигрант-нелегал из Киргизии, который в Москве забил до смерти семидесятивосьмилетнюю женщину, писательницу, исследовательницу русского национального костюма Раису Кирсанову, в итоге получил за это всего 12 лет и пять месяцев колонии.
В Петрозаводске азербайджанец, которого не пустили в ночной клуб, оскорбил ударил сотрудницу клуба, а потом вместе с приятелем избил её мужа, тот попал в больницу. Уголовное дело завели по статье "Хулиганство".
В Петербурге бывший майор полиции получил 9 лет за то, что получал взятки от мигрантов, чтобы не привлекать их к ответственности за нелегальную торговлю на Сенном рынке; также он оштрафован на миллион рублей.
В Уфе мигранты приставали к двенадцатилетнем девочкам и уверяли, что "ему шестнадцать, он просто бородатый". 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Петербурге один мигрант пробил лопатой голову пенсионеру, а другой избил пенсионерку и не понёс наказания
» В Новосибирске мигрант убил пенсионера и изнасиловал девочку; СК раскрыл данные о мигрантской преступности
» Мигрант забил до смерти крупнейшего эксперта по истории русского национального костюма
» В Рязанской области и Подмосковье сотрудники МВД организовали нелегальную миграцию, во Владимире мигрант убил пенсионерку
» В Астрахани массовое отравление поставленным мигрантами метадоном, в Димитровграде мигрант убил пенсионерку
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Болезные идиоты и их значение в мировых революциях

Болезные идиоты и их значение в мировых революциях

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Еврокомиссии заявили, что будущая европейская "антидроновая стена" - это не только щит, но и меч

  • 21:51
  • 122

«Воин Экспо» пройдет на Тишинке

Выставка по истории военной медицины открылась в одной из библиотек Москвы

Мигранту-нелегалу, который забил до смерти пожилую исследовательницу русского костюма, дали 12 лет и 5 месяцев

  • 20:28
  • 155

Генерал Шаманов в Госдуме выступил против того, чтобы русским казачьим станицам давали чеченские названия

  • 20:05
  • 192

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Курской, Брянской, Херсонской областях

  • 19:47
  • 208
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram