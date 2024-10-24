Мигрант забил до смерти крупнейшего эксперта по истории русского национального костюма

ражданин Киргизии, приехав в Москву, встретился со своим другом "по вопросу трудоустройства", а узнав, что работы для него нет, напился. "Дойдя до невменяемого состояния, отправился гулять по подъездам домов на Открытом шоссе, дергая ручки квартир". Квартира Кирсановой по случайности оказалась не заперта - и мигрант ворвался в жилье пенсионерки.

В экстренные службы позвонили соседи женщины, услышав шум.

78-летняя советская российская писательница, педагог, доктор искусствоведения и крупнейший эксперт по истории русского национального костюма Раиса Кирсанова зверски убита пьяным мигрантом Акылбеком из Киргизии. Г

Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили в квартире писательницы мигранта "в неадекватном состоянии" и сильно избитую хозяйку. Кирсанову экстренно госпитализировали в нейрореанимацию, но спасти не смогли - несмотря на все усилия медиков: от нанесенных мигрантом зверских побоев, в том числе - по голове, пенсионерка скончалась, не приходя в сознание.

В отношении мигранта возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия).

