 

США вложат в экономику Казахстана 5,2 млрд долларов; Токаев и Зеленский пообщались по-английски

 

Казахстан и США договорились о многомиллиардных инвестициях американских корпораций. Соглашения были достигнуты в рамках визита президента Казахстана в Нью-Йорк, где он провёл торговые переговоры с президентом США Дональдом ТрампомДостигнутые двусторонние договорённости охватывают ряд важных отраслей экономики Казахстана. Речь идёт о транспортной, логистической, энергетической сферах, а также о сегменте информационных технологий, предусмотрены инвестиции в экономику Казахстана на сумму в 5,2 миллиарда долларов.

Ключевой сделкой стало соглашение о поставках трёхсот грузовых локомотивов американской компании Wabtec. Стоимость соглашения составила 4,2 миллиарда долларов. Производством техники займутся на заводе корпорации в Казахстане.

Также в Нью-Йорке Токаев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они поговорили по-английски, и Зеленский поблагодарил Казахстан "за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Казахстану не понравились слова о том, что территория Казахстана -- подарок со стороны России
» Разъехались в разные стороны
» Энергетические договоренности России и Казахстана выгодны Украине
» Евразийство обретает еврейский акцент
» Казахстан меняет колею
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Болезные идиоты и их значение в мировых революциях

Болезные идиоты и их значение в мировых революциях

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Силуанов рассказал о российском бюджете; траты на обслуживание госдолга выросли в полтора раза

  • 20:12
  • 198

Меры по борьбе с мошенниками обойдутся российским операторам в десятки миллиардов рублей, включая прослушку разговоров

  • 09:30
  • 442

Трамп рассказал о своём видении действий РФ на Украине и пообещал продолжать поставки оружия

  • 09:11
  • 391

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Новороссийске, Белгороде, Туапсе, Ростовской, Херсонской областях

  • 08:54
  • 577

«Московские рейтары» - ещё один исторический фестиваль в Царицыне

Бродский, Иштар Борисовна...

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram