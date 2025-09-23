США вложат в экономику Казахстана 5,2 млрд долларов; Токаев и Зеленский пообщались по-английски

Казахстан и США договорились о многомиллиардных инвестициях американских корпораций. Соглашения были достигнуты в рамках визита президента Казахстана в Нью-Йорк, где он провёл торговые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Достигнутые двусторонние договорённости охватывают ряд важных отраслей экономики Казахстана. Речь идёт о транспортной, логистической, энергетической сферах, а также о сегменте информационных технологий, предусмотрены инвестиции в экономику Казахстана на сумму в 5,2 миллиарда долларов.

Ключевой сделкой стало соглашение о поставках трёхсот грузовых локомотивов американской компании Wabtec. Стоимость соглашения составила 4,2 миллиарда долларов. Производством техники займутся на заводе корпорации в Казахстане.