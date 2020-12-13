Казахстану не понравились слова о том, что территория Казахстана -- подарок со стороны России
- 13.12.2020, 00:46,
- Новости
- 205
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
МИД Казахстана передал РФ ноту в связи с высказываниями главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова на Первом канале. Речь идёт о словах Никонова о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России [и Советского Союза]". Казахстан считает это провокацией, наносящей ущерб союзническим отношениям.
В свою очередь, Никонов объяснил
, что имел в виду:
"Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра".
Затем он выразил "самые тёплые чувства в адрес братского народа Казахстана".