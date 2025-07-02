Военблогер пересчитал на дроны выведенные осуждённым экс-замминистром обороны деньги

Военный блогер Кирилл Фёдоров пересчитал суммы, фигурирующие в деле осуждённого экс-замминистра обороны Тимура Иванова, на дроны. 1 июля суд признал генерала виновным по делу о растрате 216 миллионов рублей и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка "Интеркоммерц". По оценке Фёдорова, этих денег хватило бы на закупку 20 тысяч дневных дронов "Мавик", при этом годовая потребность российских войск составляет около 15 тысяч беспилотников. Иванов приговорён к 13 годам лишения свободы.

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2025 года состояние богатейших дельцов России увеличилось на 24,6 миллиарда долларов.