Ни в одной европейской стране рождаемость не достигает необходимого коэффициента воспроизводства

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"Дейли Мейл", Европа находится в глубоком кризисе воспроизводства населения: ни в одной европейской стране рождаемость не составляет необходимых для естественного воспроизводства населения 2,1 рождений на одну женщину. Ближе всех к этому показателю Франция - 1,79 рождений, в то время как в Испании - 1,16, в Италии - 1,24. В Италии закрылись тысячи начальных школ, буквально из-за того, что в них некому стало ходить.
В своем мартовском докладе медицинский журнал "Ланцет" предсказал, что эта тенденция приведет к "ошеломляющим социальным изменениям", что "последствия снижения рождаемости огромны" и приведут к полному изменению мира, в котором мы живем сегодня. ‘К концу столетия останется только шесть стран - Самоа, Сомали, Тонга, Нигер, Чад и Таджикистан, где коэффициент замещения будет выше 2,1", - говорится в докладе.
В Швеции ещё десять лет назад был коэффициент рождаемости, равный 1,9, но с тех пор он неуклонно снижался и сейчас составляет 1,53. Опрос, проведенный Лондонским университетом в нынешнем году, показал, что 31 процент британцев поколения Z (родившихся в период с 1997 по 2010 год) не заинтересованы в рождении детей, поскольку хотят "уделять время себе" и считают детей обузой.
Между тем, рождаемость может падать и дальше: так, в Южной Корее
сейчас всего 0.65 рождений на женщину, и по этому поводу объявлена чрезвычайная ситуация.