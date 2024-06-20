Ни в одной европейской стране рождаемость не достигает необходимого коэффициента воспроизводства

Как пишет "Дейли Мейл", Европа находится в глубоком кризисе воспроизводства населения: ни в одной европейской стране рождаемость не составляет необходимых для естественного воспроизводства населения 2,1 рождений на одну женщину. Ближе всех к этому показателю Франция - 1,79 рождений, в то время как в Испании - 1,16, в Италии - 1,24. В Италии закрылись тысячи начальных школ, буквально из-за того, что в них некому стало ходить.

В своем мартовском докладе медицинский журнал "Ланцет" предсказал , что эта тенденция приведет к " ошеломляющим социальным изменениям " , что " последствия снижения рождаемости огромны " и приведут к полному изменению мира , в котором мы живем сегодня . ‘ К концу столетия останется только шесть стран - Самоа , Сомали , Тонга , Нигер , Чад и Таджикистан , где коэффициент замещения будет выше 2,1 " , - говорится в докладе .

В Швеции ещё десять лет назад был коэффициент рождаемости , равный 1,9 , но с тех пор он неуклонно снижался и сейчас составляет 1,53 . Опрос , проведенный Лондонским университетом в нынешнем году , показал , что 31 процент британцев поколения Z ( родившихся в период с 1997 по 2010 год ) не заинтересованы в рождении детей, поскольку хотят "уделять время себе " и считают детей обузой.

Между тем, рождаемость может падать и дальше: так, в Южной Корее сейчас всего 0.65 рождений на женщину, и по этому поводу объявлена чрезвычайная ситуация.



