Названы самые старые и самые молодые страны

"Дейли Мейл" публикует рейтинг Оксфордского университета, в котором страны мира распределены по среднему возрасту их населения. Если не брать очевидные казусы (Ватикан на понятном первом месте среди "старейших", или княжество Монако на втором), то старейшей страной мира окажется Япония со средним возрастом населения 48,4. При крайне низком уровне деторождения в 2022 году население этой страны сократилось на 800 тыс. человек. За ней следует Италия -- 46,8. Также чемпионы среди стран со старым населением Португалия (45 лет в среднем), Германия и Гонконг (44,9), Греция, Болгария, Испания, Хорватия, а из советских стран -- Литва (43,7).

С другого конца располагаются почти исключительно африканские страны (самое молодое население в Нигере, четырнадцать с половиной лет в среднем и со средним уровнем рождаемости 7,2 ребёнка на одну женщину), а также Афганистан (16,7).

Россия, со средним возрастом 38,8, в этом рейтинге находится примерно между Северной Македонией и Норвегией. В подавляющем большинстве европейских стран средний возраст населения выше, чем в России, а вот в США и Китае ниже: 37,7 и 37,9 соответственно.

Если сравнивать с бывшими советскими странами, то в Прибалтике, Белоруссии (40,2) и на Украине (40,8) средний возраст выше, чем в России, а во всех кавказских республиках ниже, в среднеазиатских -- ещё ниже. В Таджикистане средний возраст населения 21,5, в Киргизии 23,7, Узбекистане 26,6, в Азербайджане 31,4, в Армении 34,4.















