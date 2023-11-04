 

Названы самые старые и самые молодые страны

"Дейли Мейл" публикует рейтинг Оксфордского университета, в котором страны мира распределены по среднему возрасту их населения. Если не брать очевидные казусы (Ватикан на понятном первом месте среди "старейших", или княжество Монако на втором), то старейшей страной мира окажется Япония со средним возрастом населения 48,4. При крайне низком уровне деторождения в 2022 году население этой страны сократилось на 800 тыс. человек. За ней следует Италия -- 46,8. Также чемпионы среди стран со старым населением Португалия (45 лет в среднем), Германия и Гонконг (44,9), Греция, Болгария, Испания, Хорватия, а из советских стран -- Литва (43,7). 
С другого конца располагаются почти исключительно африканские страны (самое молодое население в Нигере, четырнадцать с половиной лет в среднем и со средним уровнем рождаемости 7,2 ребёнка на одну женщину), а также Афганистан (16,7).
Россия, со средним возрастом 38,8, в этом рейтинге находится примерно между Северной Македонией и Норвегией. В подавляющем большинстве европейских стран средний возраст населения выше, чем в России, а вот в США и Китае ниже: 37,7 и 37,9 соответственно.
Если сравнивать с бывшими советскими странами, то в Прибалтике, Белоруссии (40,2) и на Украине (40,8) средний возраст выше, чем в России, а во всех кавказских республиках ниже, в среднеазиатских -- ещё ниже. В Таджикистане средний возраст населения 21,5, в Киргизии 23,7, Узбекистане 26,6, в Азербайджане 31,4, в Армении 34,4.




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Исследование Оксфордского университета показало, сколько еды употребляют жители каждой страны
» За пятьдесят лет фертильность в мире уменьшилась вдвое
» Ключевые факты о росте населения в Индии
» Белое население США — самое старое
» Госдолг развитых стран рекордно вырос, но предстоит ещё оплатить вакцины
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Блеф Байдена всемогуществом США

Блеф Байдена всемогуществом США

105 лет свердловской реформе русского письма

105 лет свердловской реформе русского письма

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Названы самые старые и самые молодые страны

  • 20:35
  • 210

Карта гордости ДНР на выставке "Россия", кованая карта России обновилась, в Севастополе написали "Россия" деревьями

  • 18:12
  • 236

За 10 лет доля безналичных платежей в РФ выросла с 25% до более чем 80%

  • 13:08
  • 308

Украинцы атакуют российские регионы, заведено 70 уголовных дел против священников УПЦ, в т.ч. 16 митрополитов

  • 12:36
  • 343

В московских аэропортах могут ввести дактилоскопирование мигрантов, уже раскрыто более 2 тыс. преступлений

  • 11:06
  • 308

Хакеры с Украины и из стран НАТО массово атакуют сайты выставки "Россия"

  • 10:51
  • 296
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru