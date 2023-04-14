За пятьдесят лет фертильность в мире уменьшилась вдвое

С 1970 по 2020 год фертильность в мире упала с 4,7 детей на одну женщину (в среднем) -- до 2,3 детей на одну женщину. Таким образом, всего за полвека глобальная фертильность сократилась на 51% , в особенности это сокращение характерно для Европы и Северной Америки.

В то же время в Африке фертильность продолжает расти: 31 из 32 стран с наиболее высокой фертильностью находятся на этом континенте, на первом месте -- Нигер, с 6,9 детьми на одну женщину. На последнем же месте -- Южная Корея, с 0,8 ребёнка на одну женщину.

Когда глобальная фертильность упадёт ниже 2,1 ребёнка на одну женщину, население земного шара начнёт уменьшаться.







