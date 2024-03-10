Из-за падения рождаемости в Британии ожидается массовое закрытие начальных школ

В Британии к 2030 году ожидается
массовый спад рождаемости (более чем на полмиллиона детей меньше). Это эквивалентно 1800 школам, и начальные школы (primary school, отчасти это и детский сад) уже закрываются десятками в Йоркшире, Норфолке, Камбрии, Брайтоне, Уигане, Бристоле и Лондоне. Проблема затронет и средние школы, к 2030 году в них будет почти на 100 тыс. учеников меньше. Учитывая, что британские школы получают подушевое финансирование (7000 фунтов за каждого ребёнка), отсутствие учеников приведёт и к закрытию ряда школ, и это уже происходит с 2010 года. В 2022 году в Британии было 1,49 рождений на каждую женщину даже с учётом массового притока инокультурных мигрантов.
Кроме того, в результате ковидорегуляций в Британии стали массовым явлением "дети-призраки"
. Это те, кто был отправлен на домашнее обучение в ковидопандемию и так и не вернулся в школу. Уже сейчас их число оценивается примерно в сто тысяч, и хотя принудительное удалённое обучение было отменено в Британии в 2021 году, в 2023 году "детей-призраков" стало даже больше, чем было в 2022-м.